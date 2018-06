Rejoignez notre Programme de Développement de Jeunes Talents pour bénéficier d’une expérience unique !

Vivo Energy est titulaire de la franchise Shell dans 16 pays d’Afrique. Nous sommes fiers de fournir à nos clients, dans les pays où nous exerçons nos activités, ce que les produits et services de haute qualité Shell offrent de meilleur, notamment la fiabilité de l’approvisionnement, l’expertise technique et un service client sans égal. À ce titre, nous avons mis en place les normes de santé et de sécurité les plus strictes de l’industrie et nous nous engageons à fournir, sur le plan écologique et social, les carburants et les lubrifiants Shell, de manière responsable.

Lancé en 2011, le Programme de Développement de Jeunes Talents de Vivo Energy a permis à des jeunes diplômés guinéens de vivre de riches expériences professionnelles et leur ont donné la possibilité de développer leurs compétences et leur capacité d’adaptation au monde du travail.

Durant six mois, vous aussi, donnez-vous l’opportunité de vivre cette expérience unique dans le cadre d’un programme bien défini qui offre un accompagnement sur mesure.

Vous serez mis en situation réelle de travail avec des objectifs précis afin d’asseoir de solides bases pour démarrer une carrière professionnelle stimulante et pleine de réussites.

Si vous êtes un/une jeune diplômé (e) depuis moins de 3 ans et que vous possédez :

Un diplôme de niveau Bac+4/5 en Ingénierie (Génie Civil, Maintenance, Électromécanique), Logistique et Transport, Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement (HSSE), Informatique, Gestion commerciale, Marketing, Communication, Finance, Droit ou Ressources Humaines, • Un excellent niveau de Français écrit et oral, • Une bonne maîtrise de l’Anglais et des outils informatiques, • Une bonne capacité à apprendre, à s’investir et à se surpasser ; • Une ferme volonté d’incarner et de véhiculer les valeurs fondamentales de Vivo Energy que sont l’honnêteté, l’intégrité et le respect d’autrui,

Alors rejoignez-nous pour vivre une expérience enrichissante, évoluer dans un environnement de travail motivant et vous familiariser avec les méthodes de travail des entreprises multinationales.

Pour postuler, envoyez votre CV à l’adresse emplois.veg@vivoenergy.com jusqu’au 22 juin 2018 inclus, en précisant la référence VEG/JT2018.

Seul (e)s les candidat (e)s retenu (e)s pour les tests de sélection seront contacté (e)s.

Vivo Energy Guinée est une société qui offre l’égalité des chances à tous les candidats et sera donc heureuse de traiter toutes les demandes avec équité.