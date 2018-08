Relance des Ballets Africains : le ministère de tutelle signe une convention avec Tidiane World Music

Le ministère en charge de la Culture et la structure Tidiane World Music ont signé ce vendredi 10 août une convention qui permet à l’opérateur culturel d’assurer le management artistique et commercial de la mythique compagnie de danse et de percussion, les Ballets Africains. La convention d’une durée de cinq ans renouvelable, vise à relancer la compagnie qui fête bientôt ses 60 ans.

«Aujourd’hui, nous aboutissons à la signature du premier contrat de management, de gestion, de promotion et de productions exclusive sur l’ensemble de la planète », a indiqué Tidiane Soumah, le PDG des productions Tidiane World Music. « Cette convention est une preuve de la concrétisation du partenariat public-privé et une nécessité dans tous les sphères économiques, sociales et culturelles de notre pays », a poursuivi Tidiane Soumah qui a salué et encouragé le partenariat public-privé dans le domaine de la culture.

Le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique reste convaincu que le nouveau partenariat fera rayonner de nouveau les Ballets Africains sur la scène internationale.

« Je suis convaincu que les artistes de cette compagnie, que la presse internationale a qualifiée comme étant la plus grande attraction mondiale de danses et de chorégraphies, relèveront le défi de faire autant sinon mieux que les aînés qui ont écrit des pages glorieuses de nos Ballets Africains sur les scènes les plus prestigieuses du monde », a déclaré Sanoussy Bantama Sow qui a assuré qu’il ne managera aucun effort afin de faire profiter ce partenariat aux deux parties.

Au-delà de ce partenariat signé avec Tidiane World Music, le ministre Sow a indiqué que le gouvernement est décidé à relancer la culture. Il a alors annoncé la participation de la Guinée à deux festivals internationaux prévus en décembre prochain au Sénégal et en Tunisie.