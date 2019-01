Rencontre annuelle entre le PDG et les Travailleurs de SMD Lefa.

Dans son programme habituel de tournée dans les mines de Nord gold, M. Nikolaï Zelenski, PDG du groupe NORDGOLD, a rencontré les employés de SMD Lefa le mercredi 16 janvier 2019. Il a commencé son allocution en exprimant ses meilleurs vœux du nouvel an à l’ensemble des employés, ensuite remerciés les travailleurs de Lefa pour les efforts qu’ils ne cessent de déployer pour l’amélioration de la production et l’atteinte des objectifs. <Produire toujours plus d’or dans la sécurité> étant la devise de Nord gold, Le PDG a exhorté les travailleurs à placer ce concept au centre de leurs activités.

M Zelenski a abordé plusieurs points relatifs aux investissements en cours pour l’amélioration de la production, les travaux de prospection dans la zone d’Iroda, l’ouverture des nouvelles mines de Kankarta West et de Kassa –kassa ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs. Il a également salué l’engagement du personnel pour l’atteinte des objectifs en 2018 et promis la poursuite et le renforcement des programmes de formation des employés locaux ainsi que leur promotion à des postes de responsabilité tels que les postes de directeurs occupés par Me Ibrahima Camara, M. Sékou Camara, des postes de chefs services et de surintendants occupés par certains guinéens tout cela dans le cadre de la guinéanisation des emplois. Il a fait une mention particulière sur Me Ibrahima Camara, directeur du département Juridique et des relations Publiques, en le remerciant pour ses efforts qui ont permis d’obtenir la nouvelle convention minière et la nouvelle concession minière garantissant ainsi la vie de la société pour les 15 années à venir.

En 2019, le Groupe Nordgold vise l’augmentation de la production, la rénovation, l’extension et l’équipement des cités de Fayalala et Tombani ainsi que de la clinique de léro pour améliorer les conditions de vie, de santé et de travail des employés guinéens. Le PDG a mis à profit cette rencontre pour répondre à quelques questions des travailleurs relativement notamment à l’amélioration des conditions de travail avant de procéder à un tirage au sort dont les prix portaient sur 1 panneau solaire, 1 poste téléviseur et 1 moto.

Dans le cadre de l’accroissement de la production, la Direction de SMD LEFA entend ouvrir sa nouvelle mine de Banora, dans la Préfecture de Dinguiraye, dont les réserves ont été identifiées pour exploitation à court terme. Une visite de prise de contact et de reconnaissance des deux mines de Banora a été faite par une forte délégation de la SMD le mardi 22 Janvier 2019. Monsieur le Préfet de Dinguiraye, les autorités locales et les populations de Banora ont réservé un accueil très chaleureux à cette délégation avant de lui exprimer l’attente et l’espoir immense des populations de cette contrée de voir les mines opérationnelles au courant 2019 ou 2020.

En ce qui concerne la contribution au développement communautaire sur fonds propres de la SMD Lefa, beaucoup d’efforts ont été faits dans ce sens en 2017 et 2018 avec une dépense de plus d’USD 1 000 000 comprenant les constructions, les dons, aides, assistances et les compensations. Au titre des réalisations, les villages de Fontou, Tomba kansa et Lero ont bénéficié de forages d’eau, le village de Léro a bénéficié d’une extension et équipement de son école primaire, le village d’Amina a bénéficié de la rénovation et équipement du poste de santé et de la construction et équipement d’une école primaire de six (6) classes désormais au lieu deux (2) qui étaient fonctionnelles. Ces actions s’ajoutent aux dons et assistances à la communauté, à la jeunesse dans la formation professionnelle, les emplois communautaires, les soutiens aux activités sportives, l’assistance financière en prime de 77 enseignants communautaires, assistances aux religieux notamment l’envoi chaque année de 3 pèlerins communautaires à la Mecque, la construction et ou rénovation de mosquées et églises de la région.

En 2019, il est prévu entre autres la relocalisation entière du village de Carrefour, la construction et l’équipement d’un poste de police et d’un poste de gendarmerie à Léro, la rénovation de l’école primaire de Siguirini et du Collège de Léro, l’ouverture et l’entretien des routes communautaires, réalisations des forages, ponts et autres ouvrages sociaux pour un coût sur fonds propres du Groupe NORDGOLD-SMD estimé à 5 millions de dollars US.

NORDGOLD-SMD en Guinée, c’est plus que de l’Or.

