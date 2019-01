Rencontre Etat-Syndicat : les explications du gouvernement pour la mise place du comité mixte

Le conseiller à la présidence de la République chargé de l’Enseignement supérieur, Pr. Amadou Bano Barry a pris part jeudi 24 janvier à la rencontre entre le gouvernement et les délégués syndicaux du SLECG (Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée) et ceux de l’USTG (Union Syndicale des Travailleurs de Guinée).

Selon Pr. Bano Barry, il a été question de la mise en place provisoire d’une commission mixte, gouvernement-SLECG-USTG. Lui qui s’exprimait au nom du gouvernement, a annoncé que ladite commission sera présentée aux autorités qui décideront la possibilité d’ajuster ou de modifier. Lisez !

« Notre journée a porté essentiellement sur la mise en place d’une commission mixte gouvernement-SLECG-USTG dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord entre le syndicat et le gouvernement. La commission a été composée et les membres ont été désignés. Nous allons rendre compte à qui le droit et nous espérons que très rapidement, un acte officiel sera pris pour rendre la commission opérationnelle. Nous ne pouvons dévoiler la composition du comité sans passer devant les autorités qui aura certainement la possibilité d’ajuster, ou de modifier la proposition qui nous avons faite. La commission est composée 20 membres, 10 pour la partie syndicale, SLECG-USTG et les dix autres pour le gouvernement seront les trois ministères de l’Education, ceux de la Fonction Publique ainsi que ceux du Budget…»