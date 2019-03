Report de la conférence diplomatique: les raisons

Conakry devrait abriter la première conférence diplomatique de la troisième République ce mardi 12 mars. Placée sous le thème : «Diplomatie au service de l’émergence de la Guinée», la rencontre devrait regrouper les ambassadeurs guinéens en poste à l’étranger, les conseillers et directeurs ambassadeurs du ministère des Affaires étrangères, les représentants de la Guinée au sein des organisations internationales, les consuls généraux ainsi que les ambassadeurs itinérants. Mais ladite conférence a dû être reportée sine die.

Joint par Guinéenews pour en savoir plus sur les raisons qui ont prévalu à ce report, le chef de Cabinet du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Tidiane Sacko nous a laissé entendre que cela a été décidé lors du Conseil des ministres qui a décidé d’affiner la note conceptuelle de cette Conférence et de l’inscrire dans un calendrier réaliste tenant compte des préalables à réunir avant sa tenue. La date finale en sera incessamment déterminée.

Toutefois, cette conférence diplomatique, si elle a lieu, vise à bâtir sur le socle des acquis enregistrés, une administration des Affaires étrangères plus performante, plus efficace et plus efficiente au service de l’émergence de la Guinée, lit-on dans le communiqué final qui a sanctionné le Conseil des ministres tenu le jeudi 26 février 2019.

«Elle définira également les politiques et stratégies que devra suivre l’appareil diplomatique pour mobiliser des ressources, et promouvoir la destination Guinée, conformément aux priorités et objectifs contenus dans le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES 2016-2020)», faisait également mention le Conseil des ministres.