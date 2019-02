Reprise du vote à Matoto : Kalémoudou Yansané va de nouveau saisir la justice

Après l’annonce de la victoire de Mamadouba Toss Camara à la tête de la mairie de Matoto, Kalémoudou Yansané, le candidat de l’UFDG, a fait savoir qu’il va saisir la justice.

Malgré l’opposition des responsables de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) à la reprise du vote à Matoto, l’élection du Conseil exécutif communal s’est déroulé ce jeudi 7 février 2019.

Le vice-président de l’UFDG, Fodé Oussou Fofana, avait annoncé la veille qu’ils allaitent empêcher la reprise du vote. Mais rien n’en a été. Et d’ailleurs, aucun conseiller du parti n’a participé au vote.

Ensuite, les responsables du parti, notamment Kalémoudou Yansané et Thierno Ismaël Doukouré n’ont pas permis aux militants d’aller empêcher cette élection.

Et désormais, Kalémoudou Yansané a promis de saisir le tribunal de première instance de Mafanco pour contester l’élection.

« Nous n’allons pas nous associer à ça. Nous allons saisir les tribunaux pour dire le droit. On ira au tribunal de Mafanco. Si on n’obtient pas gain de cause, on ira saisir la Cour suprême», a-t-il annoncé.

C’est une stratégie qui pourrait être payante, car il a l’opportunité désormais de saisir la justice dans le délai requis, les 72h, après le scrutin.