Résultats fructueux pour la première CIIE avec 57,83 milliards de dollars d’intentions d’achats

Tian Hong journaliste, au Quotidien du Peuple, partenaire de guineenews.org

La première édition de l’Exposition internationale des importations de Chine (China International Import Expo, CIIE) s’est clôturée à Shanghai le 10 novembre. Du 5 au 10 novembre, sous le thème « Une nouvelle ère, un futur partagé », la CIIE a réuni 172 pays, régions et organisations internationales, plus de 3 600 entreprises ont participé et plus de 400 000 acheteurs chinois et étrangers y sont venus, la surface d’exposition totale s’étendant sur 300 000 mètres carrés. À la date du 10 novembre midi, le nombre cumulé de visiteurs avait atteint 800 000. Les intentions d’achats cumulées ont totalisé 57,83 milliards de dollars sur un an, dont le chiffre d’affaires le plus élevé a été enregistré par le secteur des équipements intelligents et haut de gamme avec 16,46 milliards de dollars, suivi par celui des produits agricoles et alimentaires à 12,68 milliards de dollars et celui de l’automobile à 11,9 milliards de dollars. La zone d’exposition de la médecine et de la santé a enregistré pour 5,76 milliards de dollars de transactions, la zone d’exposition des appareils électroménagers et ménagers destinés augrand public 4,33 milliards de dollars, la zone d’exposition des vêtements et de biens de consommation 3,37 milliards de dollars, et la zone d’exposition des services 3,24 milliards de dollars.

Selon les toutes dernières informations, les inscriptions pour la deuxième édition de la CIIE ont déjà commencé, et l’échelle globale, la durée et l’étendue de l’exposition et le prix des stands sont globalement conformes à ceux de la première session.