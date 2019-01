Retard dans le bitumage de la voirie de Labé: le préfet annonce la reprise imminente des travaux

Officiellement lancés le 20 décembre dernier par le chef de l’État en personne, les travaux de bitumage de la voirie urbaine peinent à démarrer dans la ville de Labé. Une situation qui inquiète les citoyens qui ne ratent aucune occasion pour dénoncer ce retard. Face à ces critiques, le préfet de Labé rassure les citoyens avant d’annoncer que les travaux démarreront effectivement la semaine prochaine.

Cela fait exactement 21 jours depuis que le président de la République a officiellement lancé les travaux de bitumage en grande pompe. Mais force est de reconnaitre que depuis cette cérémonie, rien n’a été aperçu sur le terrain dans le cadre de ce bitumage. Une situation qui suscite aujourd’hui de vives critiques de la part des populations qui dénoncent ce qu’elles appellent des ‘’promesses électoralistes’’.

« C’est dommage pour notre pays ! Le président en personne vient lancer des travaux alors que rien n’a été fait pour assurer le démarrage effectif des chantiers. Normalement, les travaux doivent démarrer le même jour. Dès son départ, les travailleurs doivent se mettre à l’œuvre sur le champ», estime Amadou Baldé, un citoyen.

Pourtant le préfet de Labé, Safioulaye Bah reste optimiste et annonce le démarrage des travaux à partir de la semaine prochaine et précisément le Lundi 14 janvier 2019 : «ils ont démarré les travaux à Dalaba et une équipe est actuellement là. Hier on était ensemble. A partir du lundi 14 janvier, ils vont lancer les travaux à Labé. Donc faisons des bénédictions pour la réalisation de cet important chantier. Les routes ont été identifiées et là ils sont en train de parcourir les axes retenus.»

Dans l’attente du lancement effective des travaux de bitumage de la voirie urbaine, les commentaires vont bon train à Labé.