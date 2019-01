Riyad – Sélection des lauréats du Prestigieux Prix King Faisal : Kabine Komara membre du Jury

Riyad la capitale de l’Arabie Saoudite a abrité ce 9 janvier 2019 la cérémonie d’annonce des lauréats du prestigieux Prix King Faisal.

La cérémonie était présidée par le très vénéré Prince Khaled Al Faisal, fils du Roi Faisal et actuel Gouverneur de la Mecque. Aux côtés du prince se trouvait Kabine KOMARA choisi par la Fondation King Faisal comme membre du jury de sélection d’une catégorie des Lauréats.

À noter que le Prix King Faisal récompense chaque année des hommes, des femmes ou des institutions dont les contributions sont jugées exceptionnellement positives dans leur domaine.

Les prix sont décernés dans 5 domaines à savoir, les Services à l’islam, La langue et littérature Arabe, la Recherche Islamiques, les Sciences (Mathématiques, Physique et Chimie) et la Médecine.

En plus du Jury pour les Services à l’Islam présidé par le Prince Khaled en personne et comprenant des personnalités respectées de pays islamiques, les autres membres des comités de jury sont des Experts et Scientistes de très haute renommée mondiale.

Le prix King Fayçal est attribué de manière neutre et impartiale, sans aucune interférence, ce qui en fait un des prix les plus respectés au monde, comme le Prix Nobel.

Cette impartialité est traduite par le fait que 21 récipiendaires de prix King Fayçal ont par la suite bénéficié de cet autre prestigieux prix qu’est le Prix Nobel décerné quant à lui tous les ans par le royaume de Suède au mois de décembre, soit onze mois après la décision d’attribution du King Faisal Prize.

Pour cette année qui est la 41eme année d’existence du Prix, les comités de sélection ont achevé leur travail le 8 janvier et se sont vu offerts une réception par le Prince Khaled à la fin de leurs travaux.

Le clou du processus a été la cérémonie qui a eu lieu le 9 janvier dans la soirée à l’hôtel El–Faisalia, cérémonie présidée par le Prince, cérémonie au cours de laquelle les noms des lauréats ont été dévoilés à la presse internationale.

La cérémonie fut suivie d’un dîner gala au cours duquel le prince a tenu à avoir à ses côtés l’ancien Premier ministre guinéen Kabine Komara comme hôte de marque et son épouse.

Les autres invités du Prince étaient des hauts dignitaires du Royaume, les membres des comités du Jury et de hautes sommités du monde scientifique et universitaire.

Les lauréats de cette année sont:

– Pour le Service à l’islam, le choix du Jury a porté sur l’International University for Africa , Soudan Kharthoum ( Université Internationale pour l’ Afrique ) pour ses résultats remarquables dans la formation de plusieurs milliers d’étudiants de toutes origines et sa défense des Valeurs de l’ Islam.

– Pour la Littérature et la Langue Arabe, deux co-lauréats ont été primés, à savoir Prof AbdelaliMohamed Oudrhiri du Maroc et Prof Fahmy Hegazid’Égypte pour leurs contributions aux Défis actuels de la Langue Arabe.

– Dans le domaine des sciences, deux co-lauréats tous de nationalité américaine ont été retenus, à savoir Prof Allen Joseph Bard et Prof Jean M. J. Frechetpour leurs remarquables Contributions dans le domaine de la Chimie.

– Pour la Médecine, ce sont également deux co-lauréats de nationalités américaines qui sont : Prof Bjorn Reino Holsen et Prof Steven L Tetelbaum pour leurs recherches remarquables sur l’Ostéoporose et la Biologie osseuse.

Le montant du Prix pour chaque catégorie est de 200 000 dollars.

Rendez-vous a été pris pour la 42ème édition du Prix en janvier 2020.

Pour rappel, Prix King Faycal a été créé en 1977 par la Fondation King Faisal, une organisation philanthropique créée par les enfants (fils et filles) de feu Roi Faycal bin Abdel Aziz, en la mémoire de leur défunt Père. Le premier prix fut décerné en 1979.

En marge des travaux, le Prince Turki ben Faycal Al Saoud, frère du Prince Khaled et ancien ministre des affaires étrangères aux États unis pendant près de 10 ans a , a sollicité de Komara de venir trèsprochainement tenir des conférences au Centre de Recherches de la Fondation King Fayçal à et à l’université de Riyad sur l’Hydrodiplomatie et les Enjeux mondiaux contemporains , ceci, en sa qualitéde Président du Conseil d’administration de ce Centre.