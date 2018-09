RPG: l’installation des exécutifs communaux s’invite à l’AG du parti

L’assemblée générale du RPG Arc-en-ciel a porté essentiellement ce samedi 15 septembre sur la sensibilisation des militants pour l’installation des conseils communaux, a-t-on constaté au siège national du parti à Gbessia.

Pour le Secrétaire nationale du parti, Dr. Saloum Cissé et également, vice-président de l’Assemblée nationale, l’installation des conseils communaux est un travail délicat. C’est pourquoi, il a invité les responsables du RPG à la cohésion et à la compréhension.

«Evitons l’égo ou rien que moi. Mettez-vous dans l’esprit d’un responsable du RPG. Dire que ce si ce n’est pas moi, en tout cas pas un autre. Cela n’est pas dans la déontologie du parti. Même si tu as l’intention ardente de devenir ce que tu veux, quand la direction nationale du parti donne des instructions et que le consensus n’arrive pas à être observé autour de toi, tu cèdes pour que la cohésion ne soit pas rompue (…). On dit souvent que la souffrance unie plus que la joie. Il ne faut pas que les intérêts égoïstes nous désunissent. Dans toute entité, il y a toujours des personnes qui peuvent exagérer. La direction nationale du parti invite tout le monde à observer une discipline de rigueur…», a-t-il expliqué.

Prenant la parole, le secrétaire permanent du RPG et par ailleurs, ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et du Travail, Lansana Komara a indiqué que les élections communales ont deux tours. Selon lui, le second tour ne concerne pas les populations mais plutôt les élus qui doivent se retrouver pour mettre à la tête des organes exécutifs.

«Nous demandons à nos militants d’accepter la décision du parti. Nous vous invitons à respecter les clauses de l’accord signé entre nos formations politiques. Si la direction nationale du parti a signé cet accord, c’est dans l’intérêt supérieur du peuple de Guinée pour que nous puissions développer notre économie dans la paix…», a-t-il fait savoir.