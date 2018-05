Sadio Mané évoque l’arrivée de Naby Keita à Liverpool

Dans un entretien avec nos confrères de RFI, l’attaquant des « Lions », Sadio Mané, premier joueur sénégalais à disputer une finale de Ligue des champions, a évoqué l’arrivée prochaine à Anfield de son « frère », le Guinéen Naby Keïta « Déco » (Photo crédit Foot221).

« Naby, je le connais très bien, c’est plus qu’un ami. C’est un frère. On s’est déjà côtoyé au Red Bull Salzbourg (saison 2013-2014). On se connaît très bien, et on se parle souvent au téléphone. Il sera le bienvenu. C’est un joueur talentueux qui va beaucoup apporter à Liverpool », confie le joueur sénégalais, qui jouera le mondial 2018.

Il l’a dit à quelques heures de la rencontre de Kiev (Ukraine), ce samedi 26 mai, entre le Real Madrid et Liverpool, en match comptant pour la finale de la ligue des champions.

« Ce sera un grand match pour nous, mais on ne se met pas la pression. Comme on dit, une finale, ça se joue, mais ça doit se gagner. Personnellement, je ne sens pas une pression particulière. Le Real est une grande équipe, avec de grands joueurs, un grand entraîneur, mais je sais qu’on a des qualités pour battre n’importe quelle équipe au monde », a-t-il indiqué.