Santé : Le ministère de tutelle présente sa stratégie de communication aux médias

La survenue de l’épidémie à virus Ebola en Guinée a démontré les défaillances de la communication au niveau du ministère de la Santé. C’est justement pour changer la donne que le département en charge de la Santé placé sous le magistère du Dr Abdourahmane Diallo a jugé utile de se doter d’une stratégie de communication. Ce vendredi, le document a été présenté aux médias publics et privés par le conseiller en communication du ministre, sous l’égide du chef de cabinet dudit département.

A l’entame, le chef de cabinet a expliqué aux médias que cette stratégie de communication a été élaborée suite à un audit interne qui a mis en évidence le déficit de communication au sein du département. Selon Yacouba Barry, l’objectif de cette stratégie est de favoriser une communication accessible et crédible en direction du personnel, des partenaires et de la population en vue d’apporter une plus grande visibilité, une transparence des actions et politiques du ministère de la Santé et le rétablissement de la confiance du public. Poursuivant, M. Barry a rassuré les médias de la disponibilité de son département à les accompagner pour que les messages qu’ils véhiculeront soient des plus authentiques que possibles.

Le Conseiller en communication du ministre de la Santé, Ibrahima Sékou Sow, a pour sa part, rappelé le rôle important que jouent les médias en matière de changement de comportement. « Avec donc l’appui des partenaires, nous avons pu mettre en place une stratégie de communication interne et externe du ministère de la Santé. Et aujourd’hui, il est impossible de développer cette stratégie sans l’implication efficace des médias » a-t-il remarqué.

Les journalistes ont par ailleurs promis de collaborer avec le département dans le professionnalisme tout en gardant leur profession de journaliste et non de communicants.