Santé Publique: le diabète, une maladie qui gagne du terrain à Labé

Minimisé et négligé par bon nombre de personne, le diabète est une maladie qui continue de gagner du terrain dans la région administrative de Labé où les statistiques sont très inquiétantes. En un seul trimestre, c’est plus de 100 cas qui ont été décelés à l’hôpital régional, a appris votre quotidien électronique Guinéenews de sources officielles.

«Toutes les couches sont concernées puisque maintenant, on a le diabète type 1 et type 2. Cela touche beaucoup d’enfants car, on le découvre chez des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans et plus… Donc actuellement, on a au minimum les 90 enfants atteints. Par exemple au premier trimestre 2018, nous avons eu 1 624 consultations dont 129 cas détectés positifs. Parmi ces 129, il y a 36 enfants dont 25 comas hypoglycémiques. On a enregistré 12 décès les 06 derniers mois », a confié Dr Mariama Kesso Bah, la surveillante de l’unité de diabétologie de l’hôpital régional de Labé.

Selon cette spécialiste, les causes de la montée en flèche de cette maladie à Labé est diverse et variée. Pour freiner l’élan dramatique du diabète, elle conseille d’avoir une alimentation équilibrée, de faire le sport, manger beaucoup de légumes et fruits et d’éviter surtout le tabac, la sédentarité et l’alcool. En plus, elle recommande une diminution du sel et du sucre.