Scandale financier: 21 millions de dollars volatilisés à la Banque Centrale!

Vingt-et-un millions de dollars américains, c’est la somme qui vient d’être détournée à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG). La nouvelle est donnée par nos confrères de la Radio Espace lors de leur émission les ‘’GG’’ de ce lundi 3 septembre.

Les vingt-et-millions de dollars, selon nos confrères, proviennent des différentes ponctions faites sur les montants à transférer à Citibank et à Standard bank à Dubaï. Approchés pour en savoir plus, les responsables de BCRG n’ont jusqu’ici daigné réagir à l’accusation, sous-prétexte que le sujet est ‘’très sensible’’. Quant aux patrons de la compagnie chargée de convoyer les devises à Dubaï, ils sont absents du pays.

Mais comment une telle somme a pu être soustraite des caisses de l’Etat sans que personne ne s’en aperçoive?

En 2012, la compagnie MSS appartenant à Yacoub Ould Sidi, Mauritanien de nationalité, signe un contrat de transfert de devise avec la Banque Centrale de la République de Guinée. Cette compagnie était chargée de transférer les fonds dans les banques à Dubaï. Ainsi toutes les devises des banques primaires de la place et celles de la BCRG sont transportées par elle à DubaÏ pour être domiciliées à Citibank (dollar) et à Standard bank(Euro). Le Directeur général de la compagnie est secondé par Namory Condé, le fils d’un ministre influent du régime.

Selon toujours nos confrères de la Radio Espace, le patron Mauritanien et son adjoint au lieu de déposer les sous entièrement sur le compte de l’Etat guinéen, ils soustraient à chaque opération, deux millions, trois millions, voire cinq millions sur le montant à déposer. C’est ces ponctions successives pendant des mois qui donnent la somme de vingt-et-un millions de dollars.

Suite aux enquêtes, on apprend que l’argent soustrait sur le fonds à déposer à Dubaï, sert à financer les activités d’une société d’exploitation minière spécialisée dans l’achat et l’exportation d’or. Une société basée à Mandiana et qui appartiendrait à Tidiane Koïta, un riche homme d’affaires très connu dans les mines. Surtout dans l’achat et l’exportation de l’or. Elle compterait plusieurs actionnaires notamment des hauts cadres du pays, y compris des ministres de la République.

Mais comme on le dit, tous les jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Les affaires de Tidiane Koïta seront découvertes par les services de Tiegboro.

Interpelé et immobilisé pour audition, il fut exceptionnellement autorisé pour aller fêter la tabaski en famille. Depuis, il n’est plus revenu dans les locaux du Secrétariat d’Etat Chargé de la Lutte contre le Crime organisé et le Grand Banditisme. Il aurait quitté le pays dans les conditions obscures ainsi que le Mauritanien, patron de la compagnie chargée du transfert de fonds à Dubaï.

Quant aux autorités de la Banque Centrale de la République de la Guinée, ils s’abstiennent pour l’heure de se prononcer sur ce dossier qu’ils qualifient de « sensible. »