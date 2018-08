Second tour de la présidentielle malienne: le constat de la mi-journée à Conakry

Les Maliens sont appelés aux urnes ce dimanche 12 août pour le second tour de l’élection présidentielle. En Guinée, ils sont au total 2 900 électeurs, rapporte le président du HCMG (Haut Conseil des Maliens en Guinée), Mohamed Sidibé, par ailleurs président de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante).

Interrogé par Guinéenews, Mohamed Sidibé a déclaré que tous les matériels servant au bon déroulement du scrutin sont arrivés à temps. Toutefois, il a précisé que les délégués des deux candidats, le président sortant IBK (Ibrahima Boubacar Keita) du parti RPM (Rassemblement du Peuple du Mali) et Soumaïla Cissé de l’URD (Union pour le Renouveau et le Développement), sont présents.

Parlant de l’atmosphère qui caractérise le déroulement du scrutin à la mi-journée, M. Sidibé affirme que les maliens votent calmement et lentement.

«Le premier tour a enregistré une forte mobilisation dès le matin. Ce deuxième tour, je constate un faible taux de participation. Mais, je pense qu’il va s’améliorer pendant la journée. J’invite les uns et les autres à s’investir pour que cette élection se passe dans les meilleures conditions afin qu’il y ait un seul gagnant qui sera le Mali. Certes dans une élection, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Mais dans ce cas précis et compte tenu de la situation géopolitique du Mali, il y aura un seul et principal vainqueur qui sera la démocratie malienne», a-t-il fait savoir.

Selon le président de la CENI, le premier tour a enregistré un taux de participation de 43% qui, dit-il, était très honorable. «Pour ce deuxième tour, j’espère que ce taux sera atteint sinon dépassé », espère-t-il.