Section de l’Action sociale de Kissidougou: Mama Youla prend fonction et gagne son bras de fer contre Marie Madeleine

La paix est revenue à la Direction Préfectorale de la Promotion Féminine et de l’Enfance à Kissidougou. Le vieux problème qui a divisé les femmes de la Préfecture pendant deux ans vient d’être réglé. Ceci, grâce à la médiation des responsables de l’Association des griots appelés le ‘’Djély-tomba’’ de Kissidougou. Suite à leur intervention mercredi, le préfet a ordonné l’installation de Mme Mama Youla, cette femme qui a bénéficié de la note de service de la ministre de l’Action Sociale, soutenue par les sages de la ville.

Dès 13 heures, la rédaction locale de Guineenews s’est rendue à la Préfecture. Sur les lieux, on notait la présence de la délégation des sages, le « Djely-Tomba » et des groupes de femmes.

Mama Youla, la nouvelle promue, dans son discours, a rassuré les uns et les autres en ces termes: « je m’emploierai avec vigueur, la rigueur, l’honneur et l’intégrité dans mes nouvelles fonctions en vue de mériter cette confiance que vous avez placée en ma modeste personne. »

Poursuivant elle s’est engagé à inscrire les activités de régulation de son service dans un cadre de transparence et non-discrimination. Chaque thème de régulation fera l’objet de débats et des discussions pour aboutir à des décisions pertinentes et acceptées de tous, a-t-elle fait savoir.

Pour le Vice -président de l’Association de Djély-Tomba et porte-parole des griots, Elhadj Fodé Kouyaté, parlant de leur médiation, il a confié presqu’en larmes ceci : » Je suis un homme de caste. Je suis traditionnaliste. C’est pourquoi, dans le haut Manding médiéval, nous les Djélys, nous sommes des messagers de la paix. Rien que pour la paix. C’est pourquoi je me suis investi depuis près d’une semaine pour la cause de Kissidougou et aujourd’hui, je suis comblé de joie. Parce que les démarches nocturnes ont abouti aujourd’hui. Je voudrais que Kissidougou soit en paix, dans la concorde, dans l’amitié et dans la fraternité. C’est ce qui se fait à travers l’installation solennelle de cette dame, aujourd’hui. «

Après l’installation de Mama Youla, le patriarche l’a reçue à Diamoriya pour la féliciter et lui prodiguer des sages conseils.

Il faut rappeler qu’en réussissant ainsi à se faire accepter par toutes les composantes sociales de la ville, Mama Youla vient, du coup, de remporter le bras de fer qui l’opposait depuis deux ans à Marie Madeleine Kamano pour le contrôle de cette direction préfectorale de l’Action Sociale de Kissidougou.