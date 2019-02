Sécurité : plusieurs officiers de police formés en techniques de protection des hautes personnalités

Dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, 24 policiers ont été formés du 14 janvier au 1er février 2019 en techniques de défense et de sécurité en intervention. Ce vendredi 1 février, une cérémonie qui s’est tenue à Kagbelen (Dubréka), à l’école nationale de police et de protection civile (ENPPC), a sanctionné la fin de cette remise à niveau des 24 officiers de police.

« C’est dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité et du programme d’appui à la réforme du secteur de sécurité que s’est tenue du 14 janvier au 1er février 2019 une formation en techniques de défense et de sécurité en intervention. Cette formation a pour objectif d’outiller les stagiaires en gestes et techniques professionnelles en intervention ainsi à ceux liés à la protection des hautes personnalités. Elle a concerné 24 stagiaires dont 18 de l’ENPPC, 2 de la Brigade de répression du banditisme (BRB), 4 de la Coordination des Brigades Anti Criminalité (BAC) », a expliqué Mohamed Lamine Nabé, Directeur géénral adjoint de l’ENPPC de Kagbelen.

Au cours de cette formation, a-t-il poursuivi, les notions abordées ont été très illustratives, puisqu’elle a concerné tout d’abord les techniques de défense et de sécurité en intervention « où les stagiaires ont été outillés des techniques de communication et de déontologie en matière d’intervention, contrôle d’identité et la légitime défense, les principes généraux de sécurité d’action, les techniques de base self défense, les protections des hautes personnalités. Toutes ces notions ont été accompagnées des exercices de simulation qui ont été très édifiants. »

Thierry ARTIAGA, représentant l’ambassade de la France, a magnifié le courage des encadreurs de l’ENPC pour la remise à niveau des formaterus: « Ces dernières semaines, l’école a retrouvé un second souffle. Malgré les difficultés récurrentes liées notamment à l’absence de budget de fonctionnement, les membres de cette école donnent le meilleur d’eux-mêmes et font montre d’abnégation jour après jour. Une nouvelle dynamique a vu le jour avec une réelle volonté de pérenniser cette école par l’organisation de nombreuses formations continues et par remise à niveau constante de ses formateurs. »

Quant au chef de cabinet du ministère de la du ministère de la Sécurité et de la protection civile, Mamoudou Kourouma, il s’est dit convaincu de l’apport de cette formation dans l’accomplissement des missions assignées à la police : « Cette formation contribuera, j’en suis certain, au renforcement de vos capacités opérations dans l’accomplissement des missions régaliennes dévolues à la police nationale visant la protection des personnes et des leurs biens. Vous devez vous mettre à l’évidence que nous entrons dans une phase axée sur l’efficacité et l’efficience. C’est pourquoi je vous exhorte à vous approprier des riches enseignements reçus en vue de leur bonne application. »

Les 24 agents bénéficiaires de cette formation devront à leur tour former d’autres agents. Une simulation sur la protection d’une haute personnalité, entre autres, a mis fin à cette cérémonie.