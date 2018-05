Sécurité Routière durant ce Mois Saint de Ramadan (communiqué de Vivo Energy)

Conakry, Guinée. 29 mai 2018 : conduire en toute Sécurité durantle mois de Ramadan est une préoccupation de Vivo Energy Guinée.

Le soir avant la rupture d’une longue journée de jeûne, chacun s’attend à retrouver sa petite famille. Ce qui crée des embouteillages dans la circulation et occasionne des accidents.

En effet, un message publié sur la “Sécurité Routière dans les Émirats Arabes Unis’’, explique que la faible hydratation et le manque de sucre dans notre organisme peuvent conduire à une baisse d’attention, de concentration, de vision et de rythme de réaction.

C’est pourquoi, il est important que nous soyons notrepropre arbitre, et conduisons en toute sécurité, que nous anticipions sur les problèmes que les autres conducteurs pourraient créer.

En cas de fatigue ou d’inattention, arrêtons de conduire. Reposons-nous, prenons conseils ou de l’aide si nécessaire. Les autres conducteurs et usagers de la route près de nous peuvent perdre le contrôle et l’attention. Cela pourrait causer un accident. Gérons donc de manière proactive de tels risques. Soyons compatissants, patients et tenons en compte la conduite des autres usagers de la route.

Mettons l’accent sur notre propre sécurité et celle des autres pendant ce Mois Saint de Ramadan, car c’est un moment réservé aux bonnes pensées et aux bons actes. On doit éviter de causer du tort, même aux négligents. Nous devons garder notre attention sur le“ne porter préjudice à quiconque” pendant cette période.

L’Equipe de Vivo Energy Guinée vous souhaite à vous, à votre famille et à vos proches, un excellent mois de Ramadan.

Tiré du ToolBox Talk du Groupe Vivo Energy.

A propos de Vivo Energy:

Avec pour vision de devenir la société d’énergie la plus respectée d’Afrique, Vivo EnergyGuinée, la société qui distribue et commercialise les carburants et lubrifiants de marque Shell, a été fondée en décembre 2011. La marque Shell est présente en Guinée depuis 1961.

Vivo EnergyGuinée a une capacité de stockage de carburant de 35.000 m³et dispose destations-service, dont plusieurs offrent des Cartes Libertaet des boutiques.

Vivo EnergyGuinée compte plus de 80 emplois directs et 300 emplois indirects. La société est reconnue comme étant un leader du secteur pétrolier, et est réputée pour les normes qu’elle meten place et défenden matière de sécurité.

Vivo Energy fournit des solutions de haute qualité aux particuliers et aux entreprises dans les pays suivants : Botswana, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cap-Vert, Ghana, Guinée, Île Maurice, Kenya, Mali, Madagascar, Maroc, Mozambique, Namibie, Ouganda, Sénégal et Tunisie. Elle offre des carburants, lubrifiants, services de paiement par carte, boutiques et autres services, comme la vidange et le lavage de voiture. Elle fournit également aux entreprises des carburants, lubrifiants et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans divers secteurs, comme la marine, les mines et la manufacture. Le carburant d’aviation est vendu à ses clients dans 23 aéroports, par le biais d’un partenariat avec Vitol Aviation.

La société emploie environ 2370 collaborateurs, gère plus de 1740 stations-service sous la marque Shell et a accès à une capacité de stockage d’environ 900 000 mètres cubes. Shell and Vivo Lubricants dispose d’une capacité de mélange de l’ordre de 124 000 tonnes métriques dans des installations implantées dans six pays (Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Kenya, Maroc et Tunisie), où sont produits les lubrifiants de marque Shell.

Pour plus d’informations sur Vivo Energy, veuillez consultez www.vivoenergy.com