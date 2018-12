SENACIP: la date de la célébration de la 3ème édition dévoilée

Dans un décret lu sur les antennes de la télévision nationale ce soir du 5 décembre 2018, le président Alpha Condé a fixé la date de la célébration de la 3ème édition la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix (SENACIP) du 17 au 23 décembre 2018. Cette célébration se fera sous le thème « 60 ans d’indépendance de la Guinée, une obligation de mémoire citoyenne. »

Dans le deuxième article dudit décret, il est dit que « la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix vise à consolider la démocratie, l’État de droit et la culture de la paix. Promouvoir une citoyenneté responsable pour forger une culture de civisme et de la tolérance chez nos compatriotes et renforcer notre idéal national et le vivre ensemble, le respect réciproque, le respect des lois, des institutions, les droits et les libertés des citoyens. »

Cette édition sera célébrée sur l’ensemble du territoire national, dans les représentations diplomatiques et à tous les niveaux de la vie publique, sociale et socioprofessionnelle.

« L’ensemble de l’Administration publique, privée et structures socioprofessionnelles est invitée à tout mettre en œuvre pour la réussite de cet événement dans l’intérêt de la construction de la nation guinéenne, de son unité et de la culture citoyenne », indique l’article 4 dudit décret.

Pour rappel, cette semaine nationale de la citoyenneté et de la paix se tenait du 1er au 7 novembre. Mais cette année elle a été reportée pour divers motifs.