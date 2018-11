Seydouba Sacko, nouveau maire de Matam: « je suis à la disposition de toutes les bonnes initiatives »

Le candidat de l’Union des forces républicaines (UFR), Seydouba Sacko, a été élu maire de la commune de Matam ce vendredi 16 novembre 2018. Il a obtenu 34 voix sur 35.

Dès après son élection, le nouveau maire de Matam a exprimé sa disponibilité à être l’écoute de tous pour le développement de sa commune : « je suis à la disposition de toutes les bonnes initiatives pour le développement de notre commune. Je voudrais que chacun puisse s’impliquer pour l’union et surtout faire des efforts de compréhension, car le commandement est un exercice difficile mais noble. En tout cas, je compte sur la compréhension de tous. »

Sorya Bangoura, tête de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) n’a pas présenté de candidature pour le poste de maire. Il a décidé de s’effacer au profit de « son grand frère » de l’UFR: « je suis très content, très fier de ce qui vient de se passer, qui permet d’ailleurs à Matam de sortir de cette transition. Ce n’est pas une question de personne. Moi mon rêve, c’était d’être maire et réaliser de grands projets, mais aujourd’hui je suis fier. Je souhaite que l’équipe qui vient de remporter l’exécutif soit à la hauteur et que Matam puisse enfin bouger. C’est ce qui est important. Sacko, c’est mon grand frère. Je me suis dit que je vais m’abstenir compte tenu de son âge, mais aussi son expérience. »

Sorya Bangoura souhaitait devenir vice-maire. Mais là aussi ça n’a pas marché : « je voulais devenir premier vice-maire mais Dieu n’a pas voulu. Cela veut dire que je dois contribuer pour Matam comme je le fais toujours. Pour moi ce n’est pas une déception. Tous les gens doivent comprendre qu’une élection, c’est comme un match de football. Les gens doivent cohabiter ensemble, travailler ensemble. »

Il promet de jouer au sein de la mairie un contrepouvoir pour la bonne gestion des affaires de la commune: « moi, c’est fini. Mais le combat commence maintenant là pour qu’ils ne commettent pas d’hier parce que sinon ils me trouveront devant eux. »

Voici la liste de l’équipe dirigeante de la mairie de Matam:

Maire: Seydouba Sacko

1er Vice-maire: Ismaël Condé

2è vice-maire: Badra Aliou Cheickna Koné

3è vice-maire: Djènè Condé

4è Vice-maire : Abdoulaye Sylla.