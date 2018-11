Shanghai : comment la « technologie noire » va protéger la CIIE

Tian Wei, journaliste au Quotidien du Peuple, partenaire de guineenews.org

A l’occasion de la première édition de l’Exposition internationale des importations de Chine (China International Import Expo, CIIE), un certain nombre de produits à la fine pointe des sciences et technologies seront réunis pour assurer la sécurité et le bon déroulement de la manifestation.

Ainsi, le quartier des affaires de Hongqiao, où se trouve le Centre national descongrès et expositions, va coopérer avec la société Beixun Telecom (Shanghai) Co., Ltd, afin de lancer une nouvelle plate-forme d’information intelligente pour l’Internet des objets (IoT) pour le quartier, utilisant des technologies de pointe telles que les technologies de communication sans fil et l’Internet des objets, l’intelligence artificielle et les mégadonnées (big data), qui fourniront une sécurité de réseau spéciale et un support de données tant pour l’apparence que pour l’ordre dans la ville. Avant la fin du mois d’octobre, plus de 20 types et des dizaines de milliers de terminaux IoT ont été installés sur une superficie de 2,4 km2 dans la zone centrale du quartier. Leur application portera sur des domaines comme la surveillance de l’environnement, la sécurité incendie, la gestion des services publics et des services pratiques permettant d’obtenir une perception globale de l’endroit.

De son côté, Shanghai Mobile a achevé son projet d’expansion des communications sans fil dans le hall d’exposition plus tôt que prévu, qui offrira un réseau sans fil gratuit dans l’ensemble des bâtiments, pouvant supporter jusqu’à 500 000 personnes utilisant un téléphone portable simultanément. Lors d’un test de résistance, la vitesse de l’Internet a réussi à atteindre la vitesse de 60 mégabits par seconde. De même, le réseau pourra être ajusté intelligemment en fonction du flux en temps réel et de l’utilisation des lieux, et en fonction des caractéristiques du flux de visiteurs de l’exposition.

Sur la place nord du Centre national des congrès et expositions, le véhicule de commandement de Shanghai Mobile est déjà en place depuis un certain temps déjà, et l’antenne à grande capacité à boule « Longbo », qualifiée d’« antenne la plus puissante » de Chine, a été installée sur son toit. Cette antenne a été développée indépendamment par la Chine sur la base d’innovations indépendantes. Elle peut augmenter de 3 fois les capacités de communication sans fil et personnaliser spécialement 30 stations d’information pour l’Exposition, en fournissant des services d’information tels que la recherche de contenus, la facturation intelligente, la traduction en libre-service, etc. Actuellement, elle a déjà ouvert un comptoir spécial et de services de blogs en anglais, et des services seront ensuite lancés en six langues, à savoir en anglais, japonais, coréen, français, allemand et espagnol.

En outre, plus de 20 stations de base 5G ont été construites dans la zone d’exposition nationale et la couverture 5G du Centre national des congrès et expositions a été achevée. Dans le même temps, la première petite station de base de 5G intégrée au monde a été installée dans le hall d’exposition principal pour présenter aux clients du monde entier l’application de la technologie chinoise de la 5G dans diverses industries.

La voie express S26 dans la section de la ville est une route importante reliant le Centre national des congrès et expositions au centre-ville de Shanghai et à la province voisine du Jiangsu. Elle aussi a utilisé un certain nombre de technologies avancées dans sa conception et sa construction. Par exemple, la travée principale de la poutre actuelle coulée sur place pèse 3 050 tonnes, ce qui a permis d’établir un record du monde en matière de démontage et de transport d’un pont unique, aidant ainsi le projet à atteindre son objectif d’ouverture avec 100 jours sur le calendrier prévu ; enfin, contrairement aux barrières sonores communes des autres routes, certaines sections de la nouvelle voie ont été équipées d’un mur anti-bruit entièrement recouvrant, agissant comme un « capot » complètement fermé, bloquant efficacement les bruits des véhicules.