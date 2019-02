Shanxi, une province devenue une vitrine de la puissance économique de la Chine

Trente-quatre journalistes venus d’Afrique sont actuellement en séjour de formation à Beijing, la capitale de la République Populaire de Chine. C’est dans le cadre de la coopération sino-africaine. L’objectif de cette formation qui va durer dix mois, consiste à renforcer non seulement cette coopération mais aussi avoir un autre regard de la Chine contrairement à l’image stéréotypée développée dans les pays occidentaux.

Ce lundi 25 février 2019, à l’occasion de la présentation des opportunités de la province de Shanxi, berceau de la civilisation chinoise, à laquelle des diplomates de plusieurs pays ont assisté, de nombreuses personnalités se sont succédé à la tribune pour vanter les opportunités économiques et énergétiques qu’offre cette ville chinoise aux investisseurs du monde entier.

Du haut de cette tribune, le ministre chinois des Affaires Etrangères s’est réjoui du développement et de la transformation de Shanxi pour être le moteur énergétique de la Chine avec ses 37 millions d’habitants. SEM WANG Yi a déclaré que la Chine veut partager ses opportunités économiques et énergétiques avec tous les pays du monde pour un développement durable. Il a aussi promis d’œuvrer pour la restauration de la stabilité dans les relations sino-américaines où les négociations entre les nations sont déjà en pole position. A cela, il s’est dit aussi préoccupé pour la paix et la stabilité dans le monde.

Pour sa part, Luo Huining, le Secrétaire du Comité du Parti Communiste Chinois –PCC- pour la province du Shanxi a déclaré vouloir faire de cette province « une zone de transition économique, et un modèle de transformation énergétique ». « Nous devons promouvoir la production énergétique, et sauvegarder la sécurité énergétique du pays pour la paix et la stabilité », a-t-il dit.

Poursuivant, il s’est également réjoui de la transformation de Shanxi faisant de la Chine, un pays « riche et puissant » qui affiche une forte dynamique avec un esprit de réformes profondes. M. LUO a aussi salué le développement industriel de Shanxi qui répond aux exigences de la science et de l’industrie avant de déclarer que cette province chinoise est une opportunité pour le monde entier.

De son côté, le gouverneur de Shanxi, Lou Yangsheng, dira que sa province est à la fois un centre de production d’énergie et une base industrielle. Selon lui, les industries énergétiques sont en plein essor. A cet effet, il a indiqué que Shanxi veut approfondir sa coopération avec les entreprises du monde entier dans le cadre de la production énergétique. « Shanxi est ouverte aux entreprises et aux investisseurs du monde entier », conclut-il.

Pour terminer cette cérémonie en beauté, les ambassadeurs de la Thaïlande, de l’Allemagne et de l’Argentine ont chacun souhaité une bonne coopération avec le pays du président Xi Jinping.

Une correspondance de Amadou Kendessa Diallo depuis Beijing