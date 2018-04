Siège de l’USTG : le pire a été évité ce mercredi entre Louis M’Bemba et Aboubacar Soumah

Comme nous vous annoncions en primeur dans une de nos dépêches, le Secrétaire général de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG) et celui du Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG), Aboubacar Soumah, ont failli venir aux mains ce mercredi 11 avril à l’occasion d’une réunion du bureau de l’USTG. C’était au siège national de ladite centrale à Kaloum, a-t-on appris.

Joint par Guinéenews, Aboubacar Soumah dénonce ces incidents avant de menacer. Lisez plutôt ce qu’il nous a confiés ce soir au bout du fil :

«Quand j’ai voulu prendre part à la réunion de l’USTG, son Secrétaire général, Louis M’Bemba Soumah m’a dit de libérer la salle de réunion. Aussitôt, je lui ai répondu que l’USTG n’est pas sa propriété privée. Soudain, il s’est levé et il a voulu se jeter sur moi à deux reprises. Heureusemen, il a été bloqué par certains camarades. Le Doyen Louis M’Bemba m’a accusé de trahison et que c’est pourquoi il m’a exclu de l’USTG. Donc selon lui, je ne dois pas être à la réunion de l’USTG. Je dis et je répète que le SLECG est membre de l’USTG. Dans le feu de l’action, il y a certains camardes qui m’ont prié de quitter la salle pour ne pas aller au scandale. J’ai finalement accepté cette doléance. C’est une manière de me barrer le chemin pour l’élection qui pointe à l’horizon au sein de l’USTG. Le SLECG est affilié à l’USTG, nous allons prendre toutes nos dispositions et ce n’est que partie remise», a-t-il prévenu.