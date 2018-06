Siège du RPG : Kassory porté en triomphe par les cadres et militants du parti présidentiel

Peu avant l’arrivée d’Alpha Condé au siège du RPG Arc-en-ciel à Gbessia ce samedi 2 juin, les cadres du parti, par la voix du ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, Sanoussy Bantama Sow, a remercié le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana pour sa nomination à ce poste. Pour Bantama Sow, c’est une première que le PM soit issu du RPG.

En réponse, Dr Ibrahima Kassory Fofana, qui s’exprimait au nom du Gouvernement, a déclaré que son équipe va mériter la confiance du parti. Lisez plutôt réaction!

«Au nom du Gouvernement, je souhaite vous dire merci pour l’accueil. Votre démonstration prouve à ce nouveau Gouvernement qu’il a l’appui politique nécessaire pour entreprendre et poursuive les réformes indispensables pour construire la Guinée nouvelle du Pr. Alpha Condé. Le Gouvernement me charge de vous dire qu’il fera absolument tout pour mériter la confiance du parti. Le Gouvernement ne ménagera aucun effort pour continuer et consolider les acquis du Pr Alpha Condé dans la construction de cette Guinée nouvelle. La Guinée doit être fière de ce qui a été fait et avec ce nouveau Gouvernement, nous irons en profondeur pour que d’ici la fin du mandat du Pr Alpha Condé, la Guinée sorte de la pauvreté.

A mes anciens compagnons de mon défunt parti GPT (Guinée Pour Tous), je compte sur votre militantisme pour donner le plus que GPT a au RPG pour la construction de la Guinée nouvelle.»

Il faut rappeler que l’Assemblée générale du RPG Arc-en-ciel a regroupé plus d’une vingtaine de ministres, une dizaine d’anciens ministres et cadres (…).