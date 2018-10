Siège du RPG: la fronde des «brigadiers» du parti prend l’AG de ce samedi en otage

Les journalistes étaient les mal-aimés au siège du RPG Arc-en-ciel ce samedi 13 octobre. Pour cause, en lieu et place de la traditionnelle assemblée générale du parti, il était plutôt prévu une réunion qui ne nécessitait point une couverture médiatique, a-t-on appris d’une personne concernée par la rencontre à huis clos et qui a préféré garder l’anonymat.

Selon notre interlocuteur, cette réunion devrait être rehaussée de la présence effective du chef de l’Etat, Alpha Condé, par ailleurs, président du RPG Arc-en-ciel, qui allait s’entretenir avec les éléments de la brigade nationale du parti. Ceux-ci étaient devenus moins actifs dans l’accomplissement de la mission qui était la leur au sein du parti présidentiel.

«…Au terme de 8 années passées aux services du RPG, nous sollicitons une situation plus garantie, notamment notre engagement à la fonction publique par exemple », nous a confiés notre interlocuteur.

S’agissant de l’absence du président de la République au siège du parti, notre source soutient cependant que celui-ci a dépêché un émissaire dont le nom ne nous a pas été dévoilé, mais qui aurait entretenu les jeunes sur leurs réclamations.

Aux dernières nouvelles, apprend-on, les éléments de la Brigade nationale du RPG Arc-en-ciel se sans doute situer sur l’issue de leur démarche dans les prochains jours ou semaines.

Toutefois, on y notait la présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Alpha Ibrahima Kéira et de son homologue de l’Enseignement Technique, de la Formation professionnelle, de l’Emploi et du Travail, Lansana Komara, entre autres.