Signature accord SLECG-Etat : ce qu’en pense Abdourahmane Sanoh de la PCUD

La future signature d’un protocole d’accord entre le SLECG (Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée) et le gouvernement est une nouvelle qui est accueillie dans un soulagement total au sein de la PCUD (Plateforme des Citoyens Unis pour de Développement). C’est son président, Abdourahamane Sano qui l’a fait savoir ce mardi 8 janvier au téléphone de Guinéenews©. Lisez plutôt sa réaction !

« J’ai un sentiment de soulagement depuis l’annonce de la signature d’un protocole d’accord entre le gouvernement et le SLECG. Il ne fallait même attendre jusqu’à trois mois sans cours pour arriver à un accord. De toutes les façons, je suis très heureux non seulement qu’on soit arrivé à libérer plus de deux millions d’enfants du pays qui étaient hors des salles de classe mais aussi, à faire en sorte que tout le monde soit libéré. C’est la preuve aujourd’hui que si on s’écoute, ce qui nous divise est plus insignifiant par rapport à ce qui nous unit. Nous ne pouvons que se réjouir de cette signature du protocole d’accord qui a tant duré…», a-t-il expliqué.