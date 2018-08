Signature du décret de promulgation et du décret de ratification de l’Avenant n°3 à la Convention de Base de la Société Minière de Dinguiraye (SMD-Lefa)

La Convention fixe le régime fiscal et douanier du projet et d’autres conditions ;

La Convention et la Concession minière de la SMD Lefa sont prolongées pour une durée de 15 ans, correspondant à la durée de vie de la mine ;

Conformément à la convention, la République de Guinée détiendra au total 15% du capital de la SMD Lefa en deux ans suite à la ratification.

La Convention sert de base au renouvellement de la Concession minière pour 2018.

Londres, Grande Bretagne, 3 Août 2018 – Nord Gold SE (« Nordgold », ou « La Compagnie »), Nordgold, l’un des principaux producteurs mondiaux d’or, annonce que Monsieur Alpha Condé, le Président de la République de Guinée, a signé le Décret de promulgation et le décret de ratification de l’Avenant n°3 pour le renouvellement de la Convention de Base de la SMD Lefa. Cette convention fixe le cadre fiscal, douanier et opérationnel pour l’exploitation de la mine par la société SMD, propriétaire du projet Lefa.

Nikolai Zelenski, Président-Directeur Général de Nordgold, a déclaré :

« Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au Gouvernement Guinéen pour sa bonne volonté dans les négociations pour une coopération productive. Le renouvellement de la Convention constitue un pas important du développement à long terme de la mine de Lefa. La Guinée représente une région essentielle pour le groupe Nordgold, la mine de Lefa générant plus de 20% des revenus du groupe. Cette mine offre un potentiel de croissance des réserves très élevé. Nous étudions la possibilité d’engager son exploitation souterraine, projet qui devrait prolonger la durée actuelle de vie de la mine. »

Le renouvellement de la Convention minière sera suivi par le renouvellement de la Concession minière dont la demande est déjà déposée en 2018. La Concession actuelle étant en cours jusqu’en mars 2019, Nordgold a demandé une prolongation de la Convention et de la Concession pour les quinze prochaines années, période qui correspond à la durée de vie de la mine.

En plein respect de la législation nationale, la République de Guinée détient 15% du capital de la société SMD. Le transfert des titres sera effectif à compter de la ratification de l’Avenant n°3 à la Convention et sera réalisé en deux tranches étalées sur deux ans.

Un partenaire solide

Nordgold a racheté la mine de SMD Lefa en 2010. Le groupe a, à ce jour, investi dans le développement et la maintenance de la mine environ 860 millions de dollars (y compris le coût d’achat). Il envisage d’engager 363 millions de dollars supplémentaires jusqu’à la fin de la durée de vie de la mine.

La mine de Lefa est un contributeur très important aux recettes fiscales de l’Etat et un employeur majeur dans le pays. Le montant payé en taxes et impôts entre 2011 et 2017 est de 140 millions de dollars. L’effectif de la mine s’élève à 1200 employés directs et plus de 730 indirects

Le soutien des communautés riveraines de la mine confirme les engagements de la SMD Lefa à respecter les principes d’une exploitation minière responsable et prometteuse en retombées pour les populations locales. Hormis la formation et le développement systématiques des employés, la société poursuit notamment la formation en mécanique, électricité, maçonnerie, plomberie, ou encore chaudronnerie des jeunes de la communauté dans les centres de formation de Siguirini et Kankan.

Nordgold investit fortement dans le système de santé, en particulier dans la lutte contre le virus Ebola qui avait touché la Guinée il y a quelques années ainsi que dans les services de soins sanitaires gratuits fournis aux populations locales.

Parmi de nombreuses contributions réalisées par la SMD Lefa au profit des communautés locales, on peut citer : la construction, la rénovation ou l’extension de plus de 40 écoles au total (avec les taxes locales et fonds propres de la société), ce qui a assuré l’accès à l’éducation scolaires à plusieurs villages ; récemment modernisée, la clinique de la société est toujours disponible pour le personnel de Lefa et pour les habitants des communautés voisines ; avec un plein respect de la diversité religieuse des communautés locales, la SMD a construit des lieux de culte catholiques et islamiques en faveur des populations ; le support systématique des initiatives d’alimentation et agricoles ; le forage des puits d’eaux pour assurer l’accès permanent aux eaux potables.

Toutes ces actions doivent permettre d’améliorer les conditions de vie des communautés locales au cours et après l’exploitation de la mine.

La croissance future

Selon les données de 2017, les ressources de la mine de Lefa sont estimées à 4 339 mille onces, le niveau des réserves prouvées et probables s’établissant à 2 198 mille onces.

En 2018, la société concentrera ses efforts sur la confirmation du potentiel souterrain de Lero-Karta ainsi que sur l’expansion des réserves de fosses existantes et sur l’identification des corps minéralisés satellites à proximité de la mine. Le budget initial de ces travaux représente un investissement de 6 millions de dollars.

À plus long terme, les travaux visant à étendre les fosses actuelles, notamment les fosses de Firifirini, Toume Toume et Gold Ring, devraient permettre d’atteindre l’objectif de reconstituer chaque année les réserves en minerais. Ces travaux viseront par la suite à exploiter l’important potentiel souterrain du minerai de haute teneur des fosses de Lero-Karta Deeps et Banora East. La mine de SMD Lefa a également prévu d’intensifier le développement des gisements proches de Sikasso et Duigili. L’ensemble de ces travaux devraient permettre d’atteindre en 5 ans l’objectif d’assurer un taux de production annuelle de Lefa de 300 mille onces. La durée de vie de la mine de Lefa est estimée à 15 ans.

