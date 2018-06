Signature d’un accord de prêt entre la Guinée et le Fonds Koweïtien portant sur un montant de 8 millions de Dinars kowéïtiens

Conakry, le 21 Juin 2018 – Le Ministre de l’Économie et des Finances a procédé ce jour à une signature d’accord de prêt de Huit millions de Dinars Koweïtiens avec la délégation du Fonds Koweïtien pour le Développement Economique Arabe. Représenté par son Directeur Général Adjoint Alghenaim et le Directeur Régional du Fonds koweïtien en Afrique de l’Ouest Al – Falakawi, on notait également la présence du Ministre du Budget, le Ministre des Travaux Publics et d’autres personnalités.

L’objectif de cette signature vise en effet à financer la construction des ouvrages routiers à savoir : les échangeurs aux carrefours Hamdallaye et Bambeto. Il entre également dans le cadre de la réhabilitation du projet des quatre échangeurs de la route le prince (Coza et Enco 5) qui sont en attente de financement. La réalisation de ces infrastructures permettront de faciliter et fluidifier la circulation, mais aussi d’éviter les collisions aux différents carrefours.

Satisfait de cette coopération, le Ministre de l’Économie et des Finances Mamadi Camara a déclaré que l’amélioration de la circulation en Guinée en général, et Conakry en particulier, représente pour le gouvernement trois défis vertueux majeurs. « Le premier et le plus important est de diminuer le nombre d’accidents corporels sur les routes pouvant entrainer la mort des usagers de la route ; le second est d’accroitre la productivité des travailleurs en diminuant leur temps de trajet ; et enfin contribuer à rendre la capitale attractive » dit le Ministre des finances.

Poursuivant son allocution, Mamadi Camara a rappelé les relations entre le Fonds Koweitien et la Guinée qui remontent aux années 1970. Le Fonds Koweitien pour le Développement Economique Arabe a également participé au financement de nombreux projets qui vont dans l’amélioration des conditions de vie des populations de la Guinée explique-t-il.

Allant dans le même sens que son homologue des finances, Moustapha Naité Ministre en charge des travaux Publiques a à son tour dévoilé que le financement estimé à 27 millions de dollars est assigné aux travaux des échangeurs de Hamdalaye et Bambeto. Et le Gouvernement est en quête de financement pour les autres échangeurs dont le montant est estimé à 50 millions de dollars.

Pour les représentants du Fonds Koweitien, cette coopération ne date pas de maintenant et ne sera pas la dernière entre les deux nations.

La Cellule de Communication du Gouvernement