Siguiri : Alpha Condé met en garde les promoteurs d’un éventuel 3e mandat

A l’occasion de son séjour à Siguiri, Alpha Condé aurait prévenu les promoteurs d’un éventuel 3ème mandat. C’est pourquoi, les autorités locales ont, à leur tour, prévenu les militants et sympathisants qui avaient déjà écrit cela sur des pancartes et t-shirts que le chef de l’Etat ne veut pas entendre parler. Dans son discours, Alpha Condé a plutôt exhorté les militants et sympathisants à se battre pour l’avenir du RPG.

Avant le départ du chef de l’Etat de Kouroussa vers Siguiri, nous avons entendu le préfet de Siguiri dire lors d’une conversation avec un cadre de Kouroussa : « il (Alpha Condé, ndlr) demande de ne jamais parler de troisième mandat, et d’interrompre tout slogan lié à cette situation. »

Et le message sera rapidement véhiculé au stade alors que des T-shirts et pancartes avaient été confectionnés à cet effet. Finalement, un message est parvenu à ceux qui les arboraient.

Le président de la République prépare-t-il l’avenir du RPG ? En tout cas, son discours de Siguiri en dit long : « L’avenir de ce parti, ce sont les femmes et les jeunes. Nous allons bientôt remanier les structures du parti », a-t-il déclaré du haut de la tribune du stade Kankou Moussa.