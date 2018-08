Siguiri: Kassory vole dans les plumes des opposants à Alpha Condé dont il vante les mérites

«C’est un pèlerinage pour moi de venir à Siguiri, la capitale du RPG, qui est la convoitise de nos adversaires. Car, ils savent que Siguiri est dans le cœur de Alpha Condé. Nos adversaires savent que ce qu’il a fait en 7 ans et demi, aucun de ses prédécesseurs ne l’a réussi. Au moment où il prenait les rênes du pouvoir, la Guinée était frappée par l’endettement public qui dépassait les 100% de notre PIB. Mais aujourd’hui, il a restauré l’économie et notre pays est le plus solvable de la sous-région. Il n’y à pas un seul pays qui gagne plus de financements que la Guinée. Mais nos adversaires ne veulent pas lui donner l’opportunité. C’est pourquoi chaque jour, c’est des marches, des grèves… Nous n’en voulons plus. Notre priorité, c’est l’ordre public. Nous ne permettrons à personne de troubler l’ordre public…»

En émissaire du président de la République, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana est arrivé ce jeudi 23 août à Siguiri où il s’est vertement pris aux opposants au régime avant de vanter les mérite de son mandant.

La délégation du locataire du palais de la Colombe était composée des ministres Sanoussy Bantama Sow des Sports et de la Culture, de Mamady Touré des Affaires Etrangères, du général Bouréma Condé de l’Administration du Territoire et de plusieurs Conseillers.

Après une visite de courtoisie chez les notabilités de la ville de Siguiri, le Premier Kassory et sa suite ont rallié la Maison des jeunes pour livrer le message dont il était porteur du chef l’Etat à l’endroit des populations. Kassory Fofana s’est exprimé en français et ses propos ont été traduits par le ministre Bouréma Condé en maninka.

« C’est un pèlerinage pour moi de venir à Siguiri. Le président de la République m’a chargé d’un message de solidarité et de fraternité pour la capitale du RPG qui est la convoitise de nos adversaires. Car, ils savent que Siguiri est dans le cœur de Alpha Condé. Nos adversaires savent que ce qu’il a fait en 7 ans et demi, aucun de ses prédécesseurs ne l’a réussi. Au moment où il prenait les rênes du pouvoir, la Guinée était frappée par l’endettement public qui dépassait les 100% de notre PIB. Mais aujourd’hui, il a restauré l’économie et notre pays est le plus solvable de la sous-région. Il n’y à pas un seul pays qui gagne plus de financements que la Guinée. Mais nos adversaires ne veulent pas lui donner l’opportunité. C’est pourquoi chaque jour, c’est des marches, des grèves… Nous n’en voulons plus. Notre priorité, c’est l’ordre public. Nous ne permettrons à personne de troubler l’ordre public. La loi sera respectée. La Guinée est fréquentable aujourd’hui, grâce à l’image de sa capitale Conakry. D’ici deux ans, la Guinée sera un pays exportateur d’électricité », a déclaré le Premier ministre Kassory qui a, par ailleurs, annoncé le déblocage du fonds de développement local de Siguiri. Une subvention qui était bloquée depuis plus de 4 ans.

« Dans les jours à venir, les conseillers communaux seront installés. Cela signifie que les ressources issues des sociétés minières et qui sont bloquées depuis plus de 4 ans, seront débloquées pour le développement de Siguiri. »

Au terme de ce meeting, une réunion à huis clos doit réunir le Premier ministre et sa suite avec une délégation du RPG à Siguiri avant de bouger pour Kankan, le chef-lieu de la région où ils prendront part à la traditionnelle grande Mamaya, organisée à chaque fête de Tabaski.