Siguiri: le budget prévisionnel de la commune urbaine chiffré à plus de huit milliards GNF

Le budget prévisionnel de la commune urbaine de Siguiri pour l’année 2019 est de plus de huit milliards de francs guinéens. Elle bénéficie aussi d’un plan annuel d’investissements de plus de quatre milliards de francs guinéens. C’est le contenu de la conclusion de la session budgétaire bouclée ce samedi 10 mars 2019.

Après trois jours d’intenses travaux, les 41 conseillers communaux et le bureau exécutif de la mairie de Siguiri ont voté un budget prévisionnel pour l’année 2019. Il a été chiffré à 8 milliards de francs guinéens. « Pendant cette session, nous avons parlé du plan annuel d’investissement avec le budget octroyé par le Chef de l’Etat, surtout du budget prévisionnel et de la mise en place de huit commissions. Ensuite, des entreprises qui sont à nos portes ont été sélectionnées pour la mise d’un marché moderne et de l’énergie solaire », a déclaré Almamy Tounkara, le secrétaire général de la mairie de Siguiri.

Au-delà du budget prévisionnel, chiffré à 8 208 543 708 GNF, la commune urbaine a obtenu un plan annuel d’investissement de 4 215 594 643 GNF qui sera réparti entre dix actions. A cela, s’ajoutent les projets qui verront bientôt jour avec la société Anglo Gold de Guinée sur le plan éducatif dans le cadre de son appui aux communautés.

A retenir que contrairement à l’année précédente, le budget de cette année est revu à la hausse à cause de plusieurs besoins et des projets qui doivent être réalisés, selon un conseiller de la commune.