Siguiri: les cours perturbés à Siguiri, un élève blessé.

Un élève blessé, voilà le bilan des perturbations dans les écoles à Siguiri ce lundi 29 octobre 2018 par des élèves, tel est le constat fait sur place par votre quotidien électronique Guinéenews.

C’est par des jets de pierres que les écoles privées ont été déstabilisées par des élèves venus des écoles publiques.

Les parents alertés ont tous courus pour récupérer leurs enfants.

Dans les locaux de la direction préfectorale de l’éducation, les chefs de services ont cessé les activités pour s’attrouper dans la cour en attendant la suite des violences qui s’effectuaient dans les écoles.

Un citoyen venu récupérer son enfant vole dans les plumes des autorités.

« C’était déjà prévisible, mais les autorités n’ont rien fait pour éviter cette situation », fulmine Ibrahim Camara.

Avant 10 heures, toutes les écoles de la commune urbaine de Siguiri avaient libéré les élèves.

À ajouter que le bilan fait état d’un lycéen blessé à la tête par un caillou au lycée privée Nelson Mandela.

Et cette situation intervient après le recrutement et l’affection de plus de 300 enseignants contractuels par l’Etat.