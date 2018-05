Siguiri: les grandes pluies révèlent l’insalubrité de la ville ; autorité et citoyen s’accusent.

Les premières grandes pluies révèlent le visage insalubre de la commune urbaine de Siguiri, les autorités et les citoyens se rejettent la responsabilité. Tel est le constat fait par votre quotidien électronique Guinéenews ce dimanche 13 mai 2018.

En effet, si ces grandes pluies constituaient un ouf de soulagement pour les Siguirikas à cause de son effet contre la poussière et la chaleur. Elles ont réveillé le visage insalubre de la commune urbaine de Siguiri, car les ordures ménagères et les sachets d’eau jonchent les artères principales à cause des caniveaux bouchés.

Par exemple, à Siguiri Koura 2 les citoyens parlent d’un manque de suivi des autorités.

« Ce sont des riverains qui habitent près de ces caniveaux, qui profitent de la pluie pour ouvrir les douches et versés les ordures dans les caniveaux. C’est ce qui débordent, et les autorités ne font rien pour ça. » Bijou Bérété à Siguiri koura 2

« Ça fait plusieurs années que cette situation existe, à chaque fois que la saison pluvieuse s’annonce nous sommes confrontés à ce problème de débordement des ordures. Mais les autorités ne font rien pour remédier à ça. » Mamadou Traoré habitant au secteur Bouré Gare

Alors que les citoyens accusent les autorités de ne rien faire pour prévenir cette situation, à leur tour ils pointent du doigt ces citoyens comme acteur de l’insalubrité.

« Ils refusent de prendre les poubelles, quand il y’a curage de caniveaux ces mêmes citoyens sortent nuitamment pour verser les ordures dedans. Vraiment, nous les autorités nous ne savons plus quoi leur dire. » Souleymane Magassouba en service à la commune.

Alors que la société Anglogold de Guinée (SAG) avait fait un important don de poubelle à la commune urbaine et le chef de l’Etat avait rajouté deux camions pour atténuer l’insalubrité de Siguiri. Sans compter les rencontres multiples entre les propriétaires des usines de productions d’eau.

Malgré ces gestes l’objectif tant attendu n’est pas atteint, selon bon nombre d’observateurs. Faut-il une autre stratégie de gestion de l’assainissement à Siguiri ?