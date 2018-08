Siguiri: les nouveaux bitumes raclés par l’eau de pluies

Les premières couches de bitume mises il y a à peine cinq jours sur l’axe routier Bouré Gare-Carrefour Famak, dans la commune urbaine de Siguiri, ont été raclées par des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville la nuit dernière.

Pour les populations riveraines, cette soudaine dégradation du bitume est sans doute la conséquence de la mauvaise qualité du travail fait par GUITER, la société adjudicataire du marché. Faux, rétorque l’entrepreneur de la société qui dirige les travaux sur le terrain. Celui-ci accuse plutôt l’occupation anarchique des caniveaux.

« Les gens ont occupé la voie de l’eau avec les bars café et petits commerces. C’est pourquoi l’eau couvre le bitume et détruit. Quand nous étions en train de travailler, on n’a pas vu ces caniveaux… En plus, ce n’était pas dans notre contrat », réplique Aboubacar Sylla, le chef du projet de bitumage.

En attendant, les travaux de colmatage sont en cours et les occupants sont sommés de quitter les lieux. Aujourd’hui, cette situation vient relancer les débats sur la qualité du travail exécuté, de l’expertise des entreprises locales sans oublier la moralité des services chargés du suivi de ces travaux de bitumage sur le terrain tant à Conakry et à l’intérieur du pays.