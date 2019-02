Siguiri: quatre prévenus condamnés à 15 ans de réclusion criminelle

Le tribunal de première instance de Siguiri a condamné quatre (4) prévenus à 15 ans de réclusion criminelle. La décision a été rendue ce jeudi 14 février 2019 à Siguiri.

Après deux jours de débats et d’interrogatoires sur le premier dossier criminel dont 4 prévenus ont été poursuivis pour assassinat, vols à mains armées, association de malfaiteurs, le président du tribunal de l’audience criminelle, Sidiki Kourouma, à rendu la décision qui suit: « Les nommés Abdourahmane Camara alias Acteur, Laye Sidiki Kourouma, alias Falikou, Mohamed Kaba alias R. Kelly et Aboubacar Sidiki Dramé alias Naby sont condamnés à 15 ans de réclusion criminelle en temps réel en application des articles 373, 381, 374, 375, 364 du code pénal et 248 et suivant du code de procédure pénale ».

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Siguiri, Alghassimou Diallo, a déclaré les condamnés « sont des individus qui ont semé la terreur dans les zones minières de Siguiri et Mandiana courant 2015, 2016 à travers des attaques à mains armées ».

Enfin, un mandat d’arrêt a été décerné contre certains prévenus qui continuent à courir dans la nature.