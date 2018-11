Sit-in des enseignants à Kaloum: six syndicalistes interpellés

Six enseignants grévistes ont été interpellés ce jeudi 22 novembre 2018 au marché Niger de Kaloum suite au sit-in organisé à Conakry par les responsables du SLECG (Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée). Au moment où nous mettons en ligne cette dépêche, à 17 heures, ils étaient au tribunal de première instance de Kaloum où leur avocat Me. Salifou Béavogui était également présent.

Selon une source judiciaire proche du dossier, les six responsables syndicaux sont interpellés pour « attroupement illégal » et ils pourraient être inculpés et placés sous mandat de dépôt dès ce soir.

Ce jeudi 22 novembre 2018, le SLECG a appelé à un sit-in devant le ministère de l’Education nationale, sis à Almamya (Kaloum) dans le cadre de la grève déclenchée depuis le 3 octobre pour une revalorisation de leurs salaires.