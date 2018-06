Sollicitation de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une assistance technique pour l’appui la coordination de l’action gouvernementale

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail – Justice – Solidarité

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DES PROJETS-UCEP

PROJET DE GOUVERNANCE ECONOMIQUE, D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS FINANCEMENT ADDITIONNEL

(EGTACB-FA) DON IDA : D200-GN

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

Date début : 11-Juin-2018Date limite: 25 – Juin-2018

Titre :Recrutement d’une assistance technique pour l’appui à la coordination de l’action gouvernementale (Renforcement du dispositif de coordination de l’action gouvernementale -suivi et évaluation, pilotage sectoriel, programmes internationaux de gouvernance et absorption des financements extérieurs)

Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un Don de la Banque Mondiale, d’un montant de 22 millions USD pour financer le coût du Projet de Gouvernance Economique d’Assistance Technique et de Renforcement des Capacités (EGTACB-FA), et se propose d’utiliser une partie des ressources de ce don pour effectuer les paiements autorisés au titre des contrats devant être acquis dans le cadre de ce projet. L’Unité de Coordination et d’Exécution des projets (UCEP) se propose d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre des services de consultants pourrecruter un consultant pour le projet EGTACB-FA. L’objectif de cette mission est de renforcer le dispositif de suivi évaluation de l’action Gouvernementale de la Primature à travers la mise en place d’un système d’information. Objectifsdétaillés de la mission

Dans ce contexte, la Primature recrute un consultant(« prestataire») en vue d’apporter une assistance technique d’appui à la coordination de l’action gouvernementale.Cette assistance technique portera principalement sur les domaines suivants:

Le renforcement du dispositif de programmation, suivi et évaluation des actions des départements ministériels

L’objectif de cette composante est de renforcer le dispositif de suivi évaluation de l’action gouvernementale de la Primature à travers la mise en place d’un système d’information.

Le renforcement de la coordination du pilotage sectoriel

L’objectif est d’assurer un meilleur suivi d’activités prioritaires, qui requièrent une forte dimension de coordination interministérielle et sont de nature à apporter un effet structurant visant l’atteinte des objectifs prioritaires du Gouvernement. L’assistance technique portera principalement sur un appui dans la définition et la mise en œuvre d’un nouveau dispositif.

La mise en place et la coordination d’un dispositif de pilotage de l’amélioration des indicateurs internationaux de gouvernance

L’objectif de cette composante est d’assurer une coordination intégrée et systématique de l’ensemble des réformes prioritaires de l’Etat ayant un impact sur les indicateurs internationaux de gouvernance. La mise en place et la coordination d’un dispositif de suivi et de renforcement de l’absorption des ressources extérieures

L’objectif de cette composante est de définir et mettre en place un dispositif de suivi et de renforcement permettant d’améliorer la capacité et le niveau d’absorption des financements extérieurs de la Guinée.

Le recrutement et l’encadrement d’une équipe d’appui

Dans la perspective de la pérennisation des mécanismes de coordination, la Primature souhaite que l’assistance technique assure le transfert de compétences aux structures internes. A cet effet, l’assistance technique sera impliquée dans le recrutement et l’encadrement de cadres techniques pour l’appui au renforcement du dispositif de coordination de l’action gouvernementale de la Primature.

L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets invite les candidats admissibles (firmes)à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations (documentation en langue française)indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (personnel, brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). Profil de la firme

Les prestations seront confiées à une firme (cabinet etc.) ayant au moins 10 ans d’expérience dans les missions d’assistance technique pour l’appui à la coordinationd’une organisation et la mise en œuvre de programme de renforcement du dispositif de programmation, suivi et évaluation et l’absorption des ressources extérieures. Elle doit avoir exécuté au moins cinq (5) missions de complexités similaires (en nature et en volume) en Afriqueau cours des 5 dernières années.

Les Consultants (firmes) peuvent s’associer à d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

Le Consultant sera sélectionné suivant la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ) en accord avec les procédures définies dans les Directives « Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale» de janvier 2011, révisées en juillet 2014. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence (Termes de Référence) à l’adresse mentionnée ci-dessous et aux heures suivantes :du lundi au jeudi: de 9h à 16h 00 et le vendredi :de 9h à 13h ou par courriel à l’adresse :egtacbwb@yahoo.fr. Les manifestations d’intérêts doivent être en trois (3) copies (un original et deux copies) et déposées au plus tard le 25 Juin 2018 à 10 h à l’adresse ci- après : UCEP : Unité de Coordination et d’Exécution des Projets,Immeuble « Air France ex Fria Base » 7ème étage Quartier Almamya, Commune de Kaloum – Conakry ou par courrier électronique à l’adresse : egtacbwb@yahoo.fr.Téléphones: (+224) 620 63 14 21/ 657 52 75 47/ 620 62 22 68. Le dossier de candidature doit porter la mention « Cabinet AT PRIMATURE ».

Fait à Conakry, le 08-Juin-2018

Le Coordonnateur

Salim DIALLO