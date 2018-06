Sollicitation de manifestations d’intérêt pour le recrutement d’un Consultant

Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration de programmes en License Professionnelle sur la « Transformation des Ressources Végétales : alimentation, santé et environnement » et en Master sur la « Transformation et Valorisation des Produits naturels ».

Lancement le 20 juin 2018

Date limite de dépôt : le 18 juillet 2018

N° Convention D05/BoCEJ/FCCE/2017

No. de référence selon le PPM : C03/CRVPM/2017

Client: Projet TRAVAPRON, CRVPM-Dubréka

L’Institut de Recherche : Centre de Recherche et de Valorisation des plantes Médicinales de Dubréka en partenariat avec l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, l’Université Julius Nyereré de Kankan, l’Université d’Anvers (Belgique), l’Université de Bamako(Mali), AMB-Pharma, Africonstruct a obtenu une SUBVENTION du Fonds Compétitif pour les Compétences et l’Employabilité (FCCE) du Projet Booster les Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (BoCEJ) d’un montant de 400.000 Dollars US de la Banque Mondiale à travers l’Association Internationale pour le Développement (IDA) en vue du financement du sous-projet « TRANSFORMATION ET VALORISATION DES PRODUITS NATURELS (TRAVAPRON) » pour une période de 24 mois.

La mise en œuvre de ce projet nécessite la rédaction des programmes des formations en:

Licence Professionnelle « Transformation des Ressources Végétales : alimentation, santé et environnement ».

Master « Transformation et Valorisation des Produits naturels ».

Pour ce projet, la réalisation de ces programmes formations est d’une importance majeure d’où la nécessité de la rédaction des programmes de formation. Cette mission de service est réalisée par un Consultant sous la supervision du Coordinateur Général du projet. Le recrutement de ce Consultant fait l’objet des présents termes de références.

Objectifs de la Mission

Rédiger un programme de Licence Professionnelle «Transformation des Ressources Végétales : alimentation, santé et environnement,

Rédiger des programmes de Master 1 et 2 « Transformation et Valorisation des produits naturels »

Tâches du Consultant

La prestation se déroulera en une phase et portera essentiellement sur la rédaction des programmes.

Les documents attendus à la fin de la rédaction des programmes sont :

Le programme détaillé de la Licence Professionnelle « Transformation des Ressources Végétales : alimentation, santé et environnement ».

Le programme détaillé des Masters 1 et 2 en « Transformation et Valorisation des Produits naturels ».

Le Consultant rédigera un rapport pour chaque programme indiquant :

La structuration du programme,

La description de chaque cours du programme (objectifs et contenu du cours)

En outre il devra

présenter les résultats au cours d’un atelier de validation des programmes proposés

Le consultant aura une séance de briefing avec les membres du consortium au cours de laquelle il présentera son plan de travail.

Durant sa consultation, il travaillera en étroite collaboration avec le directeur des programmes

Durée de la Mission

La durée globale des prestations est de quarante(40) jours y compris l’examen du projet de rapport final par le consultant et l’incorporation des observations dans le rapport final révisé.

Qualification du Consultant

La coordination du sous-projet invite les consultants individuels (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.

Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères pour la sélection d’un consultant sont :

Avoir un Ph.D ou un diplôme de spécialité en Sciences fondamentales, Biomédicales ou Pharmaceutiques (15 pts)

Avoir un grade minimum de Maître de conférences (20 pts)

Avoir une attestation ou un diplôme en pédagogie universitaire ( 20 pts)

Avoir une expérience d’au moins dix (10) années dans l’enseignement supérieur, (10 pts)

Avoir réalisé au moins une mission similaire (élaboration de Programme de formation) lors des cinq dernières années ou avoir été au moins directeur de programme ou Responsable de toutes autres formations en rapport avec les Sciences fondamentales, Médicales ou Pharmaceutiques

(20 pts)

Avoir une bonne connaissance du système LMD (15 points).

DOCUMENTS A TRANSMETTRE PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Le dossier de candidature doit comporter :

Une lettre de motivation au nom du Coordinateur de TRAVAPRON ;

Un CV signé par l’intéressé où sont détaillées les expériences par rapport à la candidature ;

Les attestations de référence en relation avec la thématique de la présente consultation durant la période 2011-2016 ;

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » ‘Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la Banque et des Crédits et Dons de l’IDA’, datée de Janvier 2011 qui précisent que « les représentants du gouvernement et les fonctionnaires peuvent être engagés pour des marchés portant sur des services de conseil, à titre individuel ou en tant que membres de l’équipe d’un bureau de consultants, uniquement (i) s’ils sont en congé sans solde; (ii) s’ils ne sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils travaillaient immédiatement avant leur départ en congé; et (iii) si leur emploi ne donne pas lieu à un conflit d’intérêt » (voir paragraphe 1.9 des mêmes directives). (« Directives de Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la qualification du consultant/QC telle que décrite dans les Directives de Consultants.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir les Termes de référence/TDR et des informations supplémentaires du lundi de 9h 00 TU à 16h 30 GMT et le vendredi de 09 h 00 à 13h 30 GMT à l’adresse suivantes : A Monsieur le Coordinateur du projet TRAVAPRON Tel : +224628 52 92 04 /664260189, email : sahartra1@yahoo.fr, bmaliou2002@yahoo.fr

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en personne, par courrier, ou par courrier électronique au plus tard le jeudi 19 juillet 8 à 10heures 00 à l’adresse suivante : A Monsieur le Coordinateur du projet « TRANSFORMATION ET VALORISATION DES PRODUITS NATURELS (TRAVAPRON)» à Dubreka ou au Département de Pharmacie à UGANC auprès du chef de Département.

Le Coordinateur de TRAVAPRON

Dr TRAORE Mohamed Sahar