Sollicitation de manifestations d’intérêt pour le recrutement d’un consultant

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail – Justice – Solidarité

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Fondation Universitaire Mercure

UNIVERSITE

MERCURE INTERNATIONAL

SOUS-PROJET :

« Formation Pratique en Electricité domestique et industrielle pour l’insertion professionnelle des Jeunes »

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

Pour le recrutement d’un Consultant pour les études et le contrôle des travaux de Réhabilitation/Aménagement d’un bâtiment R+2

N° Convention N°D-07/BOCEJ/FCCE/2018

Date début : 11/06/2018 Date Limite : 25/06/2018

o. de référence selon le PPM: C01/UMI/2018

Client: Université Mercure International en partenariat avec le Groupe DIAKELEC

Type : Sollicitation de manifestations d’intérêt

Titre : Recrutement d’un Consultant Individuel pour les études et le contrôle des travaux de Réhabilitation/Aménagement d’un bâtiment R+2

Le consortium Université Mercure International enpartenariat avec le Groupe DIAKELEC a obtenu une Subvention du projet BoCEJ de la Banque Mondiale à travers le FCCE pour le financement de son Projet «Formation Pratique en Electricité domestique et industrielle pour l’insertion professionnelle des Jeunes».

Les services de consultant (« Services ») comprennent les études et la supervision des travaux de Réhabilitation/Aménagement d’un bâtiment R+2.

La coordination du sous-projet invite les consultants individuels (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères pour la sélection d’un consultant sont :

Qualification/ Niveau d’Etudes ( 20 points) : Etre titulaire d’un diplôme (Bac+5) d’Ingénieur Génie Civil, de Génie Rural, d’Architecture ou équivalent dont :

Moins de BAC +5 : 0 point

Bac+5 : 17 points

Bac+8 (Doctorat) : 20 points

Expérience générale : 10 points

Avoir au moins Cinq (5ans) d’expérience générale dans les travaux de construction/rénovation de bâtiments ou d’autres ouvrages de génie civil.

NB : Les Consultants seront notés différemment selon la consistance de leur expérience dans le domaine.

Expérience spécifique en rapport avec la mission : 70 points dont :

Expérience d’au moins 5 ans dans l’établissement des devis, l’établissement des plannings, la maîtrise d’œuvre de contrôle et de supervision des travaux, la gestion et la conduite des travaux et maîtrisant le métré, le contrôle de la durabilité et de la qualité des ouvrages de génie-civil (30 points)

-Moins de 5 ans : 0 point

-5 ans : 20 points

-Chaque année supplémentaire donnera droit à 2 points jusqu’au barème plafond (30 points)

Réalisation de missions similaires (40 points)

–Une (1) mission similaire : 10 points

–Deux (2) missions similaires : 20 points

-Trois (3) missions similaires : 30 points

-Quatre (4) missions et plus: 40 points

La connaissance de la langue française est indispensable.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » ‘Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la Banque et des Crédits et Dons de l’IDA’, datée de Janvier 2011 qui précisent que « les représentants du gouvernement et les fonctionnaires peuvent être engagés pour des marchés portant sur des services de conseil, à titre individuel ou en tant que membres de l’équipe d’un bureau de consultants, uniquement (i) s’ils sont en congé sans solde; (ii) s’ils ne sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils travaillaient immédiatement avant leur départ en congé; et (iii) si leur emploi ne donne pas lieu à un conflit d’intérêt » (voir paragraphe 1.9 des mêmes directives).(« Directives de Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la qualification du consultant/SBQC telle que décrite dans les Directives de Consultants.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir les Termes de Référence/TDR et des informations supplémentaires du Lundi au Vendredi de 9h00 à 16h00 GMT à l’adresse ci-dessous :

Université Mercure International – Conakry

Kipé – Cité des Médecins, vers l’hôpital Sino-Guinéen

E-mail : sory_bah@yahoo.fr

Tel : 622 33 61 84 / 622 15 34 91 / 623 80 80 19

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en personne, par courrier, par facsimile ou par courrier électronique au plus tard le 25/06/2018 à 12h30 GMT à l’adresse suivante : A Monsieur Ibrahima Sory BAH, le Coordinateur du sous-projet « Formation Pratique en Electricité domestique et industrielle pour l’insertion professionnelle des Jeunes » du Consortium Université Mercure International – Groupe DIAKELEC

Le Coordinateur

Ibrahima Sory BAH