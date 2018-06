Son Altesse Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Représentant du dirigeant dans la région d’Al Dhafra, Président de l’Autorité du Croissant-Rouge des Emirats Arabes Unis, a inauguré le pont de secours d’urgence au gouvernorat de Hodeidah, qui comprend une assistance humanitaire. La nourriture est dirigée vers les régions libérées de la province.

Les directives de la direction de l’État des Emirats comprennent le pont de secours rapide dans le contexte de la réponse humanitaire immédiate des EAU au peuple yéménite frère et la fourniture d’une aide humanitaire et alimentaire urgente aux populations des zones libérées de la province de Hodeïda.

Son Altesse Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Représentant de la Région Al Dhafra, Président de l’Autorité du Croissant Rouge des Emirats Arabes Unis, a renouvelé l’engagement des EAU envers ses frères au Yémen sur les directives de Son Altesse le Cheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan et de Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Rashid Vice-Premier ministre et souverain de Dubaï et de Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abu Dhabi et commandant suprême des forces armées des EAU.

« Les EAU ne ménageront aucun effort pour fournir les ressources nécessaires pour réduire les répercussions des événements actuels sur la vie du peuple yéménite », a-t-il déclaré dans un communiqué. Et soutien des efforts humanitaires concertés pour réduire la souffrance des personnes touchées au yemen.

Son Altesse Cheikh Hamdan bin Zayed a indiqué que les directives de Son Altesse le Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis pour lancer l’opération de secours d’urgence à la province de Hodeidah aujourd’hui, incluant l’aide humanitaire et alimentaire dans les zones libérées de la province, entrent dans le cadre des opérations « croissant rouge » Et le développement des zones de la côte ouest, qui a été récemment libéré par les forces de la coalition arabe et un large soutien des forces des Emirats Arabes Unis .

Les autorités ont soutenu et encouragé les efforts de la Commission et de ses mouvements au Yémen afin d’alléger les souffrances des frères yéménites et d’améliorer leur situation humanitaire et de soutenir leurs efforts pour soutenir la stabilité. Ses résidents et leur aide pour restaurer leur activité et vitalité et rendre la vie à la normale et même mieux que par le passé de contribuer au retour des personnes déplacées dans leurs régions d’origine après leur abandon en raison de l’escalade des événements .