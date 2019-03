Soutien aux déguerpis de Kaporo : plus de 250 millions GNF mobilisés par l’UFDG

Il y a deux semaines depuis que l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a lancé une campagne de levée de fonds en faveur des familles déguerpies de Kaporo Rails.

Ce samedi 16 mars, le vice-président du parti chargé des affaires économiques, Kalémoudou Yansané, a annoncé le montant mobilisé à date et affirme que la collecte se poursuit.

«Je dois vous dire, en tant que vice-président chargé des affaires économiques que les efforts du grand parti l’UFDG, les efforts de ses militants et sympathisants à tous les niveaux doivent être autour de plus de 250 millions GNF aujourd’hui», a annoncé Kalémoudou Yansané avant d’inviter les autres fédérations de déposer leurs contributions entre le dimanche et le mercredi prochain. C’est notamment les fédérations de Kaloum et Dixinn.

Selon M. Yansané, la fédération de l’UFDG de Ratoma 3 a, elle seule, contribué à hauteur 20 millions GNF, alors que la mosquée de Fassia, dans la commune rurale de Manéah (Coyah), a donné une enveloppe de 500 mille GNF dans le cadre de soutien aux déguerpis de Kaporo Rails.