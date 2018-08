Sport/foot: l’ACEFOOT Guinée relance son 1er championnat des Cadet et junior

Après une trêve de plusieurs mois pour cause de problèmes liés à la disponibilité du stade annexe du 28 septembre qui abrite ce tournoi, l’association des centres et écoles de Football de Guinée (ACEFOOT) a relancé son premier championnat le 15 juillet avec les cadets. Contrairement aux juniors qui ont débuté en novembre dernier. Avec 75 membres, son bureau exécutif est constitué des directeurs et présidents des centres.

L’objectif vise à dénicher des talents en vue d’une sélection pour chacune des deux catégories sous la supervision de la Direction technique nationale (DTN).

Ces différentes sélections serviront de réservoir aux équipes cadette et junior devant disputer les challenges internationaux, soutient le Vice-président de l’ACEFOOT, Sory Doumbouya.

Faut-il le rappeler que depuis 1976, la Guinée n’à jamais disputer la finale d’une coupe d’Afrique des Nations (CAN).

‘’C’est parti de ce constat que le président de l’ACEFOOT Guinée ; Mamadi Kourouma qui a initié ce projet en s’inspirant de l’exemple Malien. Ce pays a lancé sa structure en 2002 et ce fut une réussite. Car, c’est à travers elle, que certains grands joueurs, à l’image de Seydou Kéita, Mamadou Diarra et autres qui, dans un passé récent ont fait la fierté du football Malien et Africain et ils financent aujourd’hui les différents centres de Bamako’’, a confié Sory Doumbouya qui justifie cette initiative par la volonté d’aider au développement du football guinéen à la base.

« Le football ne doit pas concerner l’élite seulement, la base doit être le socle de l’élite. S’il n’ya pas de base, l’élite aussi ne peut pas se pérenniser. C’est dans cet élan que le Directeur technique National, Chérif Souleymane est en train, à sa manière, de nous appuyer à formaliser nos projets afin que cela puisse être prolifique pour notre chère Guinée’’, a expliqué le Vice-président de l’ACEFOOT.

Regroupant uniquement les centres de la zone de Conakry, repartis en deux poules de 8. Ils sont au nombre de 16 et de 30 équipes pour respectivement les catégories cadette et junior. Aux dires de M. Doumbouya, l’absence des centres de l’intérieur (Kankan, Kindia et Coyah), s’explique par un manque de moyens financiers.

En dépit de ces difficultés financières et de terrain, nous comptons poursuivre cette activité jusqu’au 13 octobre prochain, rassure la 2ème personnalité de l’ACEFOOT. Avant de rappeler l’organisation du tournoi International qui a connu la participation de trois centres du Mali. Ce sont les centres Diarra, Agni et Salif Kéita en octobre 2017. Au cours de ces rencontres, le niveau de nos jeunes footballeurs ont été mis en évidence.

A en croire les organisateurs, les activités sont financées avec la cotisation de ses membres qui déboursent 30.000 par mois et l’adhésion est fixée à 150.000 francs guinéens.

L’ACEFOOT évolue avec différentes catégories dont les âges sont compris entre 6 et 9 ans (poussins), les pupilles de 9 à 11 ans, les minimes de 12 à 14 ans et les juniors U17. Le Rendez- vous est donc pris pour l’année prochaine.