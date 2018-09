Sport : SMB et Wakriya AC disputent un match de football pour célébrer l’amitié

Les responsables de la Société Minière de Boké (SMB) viennent d’accueillir des formateurs venus du Singapour. Et pour célébrer leur arrivée, ils ont organisé un match de gala doté du trophée de l’amitié au stade la Mission, à Conakry, ce dimanche 23 septembre 2018.

La rencontre a mis aux prises l’équipe de la SMB et le Wakriya AC de Boké nettement supérieur à l’adversaire lors de la première explication. Puisqu’à seulement 3 minutes de jeu, on a assisté à l’ouverture du score. Suivie peu après du deuxième but à la 8ème minute. Puis le troisième à la 15ème minute.

Ce score restera intact jusqu’au coup de sifflet de l’arbitre central mettant un terme à la première mi-temps. Du retour des vestiaires, l’équipe de la SMB tentera de tenir tête au Wakriya AC durant les deux premiers quarts d’heure. Il aura fallu attendre la 80ème minute pour assister à la survenue d’un pénalty dans la surface de réparation de la SMB, et qui sera transformé en but par le dossard 20. (4 buts à 0). C’est sur ce score que les deux équipes se sont quittées.

Depuis quelques mois, la SMB a initié une formation avec de nombreux jeunes cadres guinéens et des formateurs venus du Singapour. C’est dans cette dynamique que la Société Minière de Boké a voulu, à mi-parcours, organiser ce match de gala d’amitié pour célébrer l’amitié qu’elle entretient avec la communauté au sein de laquelle elle évolue, mais aussi pour faire l’honneur au Président Minkaïlou Sampou du Wakriya AC.

« Et comme vous le savez, avec le parcours de l’équipe aussi, cela nous permettra d’avoir une vision en échange d’amitié pour fêter le football et l’ensemble des activités que nous menons » , a indiqué, au terme de la rencontre, le Directeur Général de la Société Minière de Boké (SMB), Frédéric Bouzigues, par ailleurs Membre du Consortium SMB Winning.

Tout heureux, le Président du Wakriya AC a exprimé un sentiment de grande satisfaction au-delà de l’accompagnement que la SMB fait à son club, avant de réitérer l’engagement du Wakriya à aussi accompagner la Société dans le cadre humanitaire.

« Et s’ils organisent un match de gala pour célébrer l’arrivée de leurs partenaires, je crois qu’il est de notre devoir aussi de les accompagner. C’est pourquoi nous avons accepté de nous déplacer depuis Boké pour venir ici. Une façon pour nous de les remercier et de dire qu’on est toujours à leurs côtés quoiqu’il arrive parce que nous comptons beaucoup sur eux pour évoluer et aller très loin », a confié Minkaïlou Sampou.

Le match a été disputé par l’équipe junior du club Wakriya. Une mesure de prudence envisagée et mise en application par l’encadrement de cette jeune équipe qui connait une ascension fulgurante. Et cette prudence se justifie par le fait que l’équipe senior est qualifiée pour la finale dans une prestigieuse compétition. « A la date d’aujourd’hui, nous ne connaissons pas le jour. Et donc, pour une question de planification, nous avons jugé utile d’être prudents. Parce qu’on ne sait quand est-ce on peut programmer cette finale. Voilà pourquoi on a préféré envoyer l’équipe senior qui, vous l’avez constaté, a livré un match honorable », a justifié le Président Sampou.