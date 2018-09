Sport – TIZOCAKA : Les archers amorcent le tournoi, à Conakry – Déjà 2 médailles pour la Guinée

Le coup d’envoi de la 10ème édition du tournoi International des Zones Ouest et Centrafrique de Tir à l’arc (TIZOCAKA) a été donné ce mardi, 24 septembre au stade annexe à Conakry. Elle regroupe les pays de la sous-région ouest et du centre de l’Afrique. Ce sont le Cameroun, la Guinée, le Niger, le Tchad, le Bénin, la Côte d’Ivoire, et le Togo qui mesureront pendant 3 jours en individuel et collectif dans les 20, 50 et 70 mètres.

Selon le délégué technique de la zone, Francis Hue, le niveau des archers est plutôt appréciable après cette première prestation.

L’hébergement des pays qui participent à ce tournoi de TIZOCATA, est apparemment résolu aux dires de certaines délégations notamment celle de la Côte d’Ivoire.

Le coach camerounais Boyabo Kalke Parfait arrivé avec sa sélection aujourd’hui à Conakry confirme la réservation de leur hôtel.

Au terme des affiches disputées en 20 mètres en séries Dame et Homme, la Guinée a raflé deux médailles dont une en bronze et en argent. La Côte d’Ivoire a remporté la médaille d’Or.

Voici le classement final des 20 mètres en séries Dame et Homme

Dames

Hawa Fofana (Guinée) médaille de Bronze

Foulematou Traoré (Guinée), Argent

Diombo Esmei Anne Marie (Côte d’Ivoire) Or

Hommes

Koffi Kouakou AgniniJ.B (Côte d’Ivoire) Bronze ;

Salissou Ibrahim (Niger), Argent ;

Moussa Sahirou (Niger), Or,

Ce TIZOCAKA s’étend du 25 au 28 septembre prochain au stade annexe à Conakry.