Syli national : Amadou Diawara forfait contre la Centrafrique

Le jeune milieu de terrain de Naples, Amadou Diawara déclare forfait pour le match de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 qui opposera la Guinée à la Centrafrique le 9 septembre prochain au stade du 28 septembre de Conakry. Dans l’après-midi de ce jeudi 23 août 2018, il s’est longuement entretenu au téléphone avec un responsable fédéral et le sélectionneur national pour expliquer les raisons de son désistement à une semaine du début du regroupement de l’équipe nationale, a appris Guinéenews©.

En difficulté à Naples depuis le départ de Maurizio Sarri pour Chelsea et l’arrivée de Carlo Ancelotti, Amadou Diawara estime qu’il n’est pas à 100% actuellement. « Il nous a dit qu’il est en méforme présentement parce qu’il revient d’une blessure. Il ne joue pas beaucoup. Pour lui, c’est important de venir en Équipe nationale quand on est en forme. Il nous a expliqué qu’il ne peut pas venir à Conakry juste pour regarder les gens surtout qu’il sait qu’il est très attendu par tout le monde, joueurs et public. Actuellement, Amadou a pensé qu’il n’est pas à mesure d’aider l’équipe nationale comme il l’aurait voulu et souhaité. C’est pourquoi, il a décidé de décliner l’invitation pour le match de septembre contre la Centrafrique afin de ne pas décevoir son public. Nous acceptons et respectons sa décision et nous l’attendons à Conakry au mois d’octobre lors de la troisième journée des éliminatoires contre le Rwanda », a expliqué à Guinéenews© une source proche de la Fédération Guinéenne de Football.

Longtemps espéré en équipe nationale de Guinée, Amadou Diawara a décidé en mai dernier de mettre fin à l’attente après une mission du premier vice-président de la Fédération Guinéenne de Football, Amadou Diaby au sud de l’Italie. Dans une video, le natif de Conakry avait clairement dit : « Oui inchallah je serai avec la Guinée. Je suis Guinéen et fier de l’être. »