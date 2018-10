Syli National : l’international guinéen Amadou Diawara est arrivé à Bruxelles

Comme annoncé il y a quelques heures par Guineenews©, le joueur de Naples, Amadou Diawara vient d’atterrir à l’aéroport international de Zaventem en Belgique où il a été accueilli par le premier vice-président de la Fédération Guinéenne de Football, Amadou Diaby en séjour spécial sur le vieux continent pour boucler le dossier. Amadou Diawara était attendu en équipe nationale de Guinée depuis plusieurs années. La mission semble être accomplie.

L’ancien joueur de Bologne passé par Saint Marin en Serie C italienne arrivera ce mardi 9 octobre à l’aéroport international de Gbessia – Conakry avant de disputer son tout premier match avec la Guinée le vendredi prochain contre le Rwanda lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2018.

Lui seul y a cru à un moment donné. Il a essuyé de critiques acerbes et virulentes mais il n’a jamais lâché. Il s’est investi. En mai dernier, Amadou Diaby a même fait un déplacement au Sud de l’Italie pour discuter avec le jeune joueur encore très hésitant et retissant à porter le maillot de l’équipe nationale de Guinée. Au final, Amadou Diawara qui est resté en contact permanent avec le premier vice-président de la Fédération Guinéenne de Football a décidé après réflexion de se mettre au service de son pays et à la disposition du sélectionneur national.

Un grand renfort rejoint ainsi les rangs du Syli national avec une grosse expérience en dépit de son jeune âge. À 21 ans, Amadou Diawara totalise déjà 4 saisons en Serie A italienne sous les couleurs de Bologne et Naples et une dizaine de matches en Ligue des Champions européenne.

La Fédération Guinéenne de Football avait promis une équipe compétitive et solide à la Guinée. Aujourd’hui, elle est en train de se mettre en place et de se construire tout doucement.

Déjà, avant l’arrivée d’Amadou Diawara, d’autres très bons joueurs avaient déjà opté pour la Guinée et le Syli national. On peut citer entre autres, les gardiens Ali Keïta et Ibrahim Koné, les défenseurs, Ernest Séka et Pa Konaté et le milieu de terrain Ibrahim Cissé, formé au Standard de Liège en Belgique.