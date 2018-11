Syli national : Simon Falette (Eintracht Francfort) donne son feu vert

En mission en Allemagne depuis quelques jours, le 1er vice-président de la Fédération Guinéenne de Football, Amadou Diaby a obtenu l’accord du défenseur de l’Eintracht Francfort, Simon Falette qui s’engage à porter les couleurs nationales guinéennes. « J’ai donné mon feu vert. J’espère que tout va rentrer dans l’ordre le plus rapidement que possible », a confié l’ancien joueur du FC Metz à Guineenews©.

Arrivé en Bundesliga depuis une saison, Simon Falette qui est lié à la Guinée par son arrière grand-père a été surtout motivé par le discours du président et du vice-président de la Fédération Guinéenne de Football. « J’ai beaucoup discuté avec les deux. Ils m’ont présenté un bon projet qui m’a été confirmé par le coach avec qui j’ai aussi échangé. Il faut dire aussi que sélection nationale a beaucoup de potentiel. Je voudrais l’aider à progresser davantage. Tout est réuni pour que ça se passe très bien», s’enthousiasme la toute nouvelle recrue de la Fédération Guinéenne de Football.

Le natif du Mans a hâte de rencontrer ses nouveaux coéquipiers et son coach. «J’attends de voir ce que le coach va me demander de faire. Je pense pouvoir apporter un plus à la sélection guinéenne. Je connais déjà Baissama Sanko. J’ai joué contre Ibrahima Traoré et Naby Keita en Bundesliga. Quand j’étais à Metz, j’ai aussi joué contre François Kamano», révèle l’ancien joueur du FC Metz.

«J’ai été impressionné par le comportement professionnel de Simon qui m’a bien reçu en Allemagne. C’est un garçon très respectueux et cohérent dans ses idées. Je rends aussi un hommage à sa femme Safiatou Diallo qui a beaucoup posé sur la décision de son mari. Aujourd’hui, je suis très heureux qu’il ait accepté d’opter pour la Guinée. Le public de Conakry l’attend », réagit Amadou Diaby.

« Comme on l’avait annoncé au public sportif guinéen, nous sommes en train de mettre en place une équipe nationale dont tous les Guinéens seront fiers. Nous sommes très contents de l’arrivée de Simon Falette avec qui j’ai longuement discuté. C’est un défenseur de haut niveau qui vient renforcer l’effectif du Syli national. Nous lui souhaitons la bienvenue en Guinée. Ensemble, nous allons écrire une belle page de l’histoire du football guinéen », déclare le président de la Fédération Guinéenne de Football, Antonio Souaré.