Sylla Abdoulaye, député de Boké: « j’attends la plainte de M. Kassory Fofana»

Suite à la menace du Premier ministre, hier à l’hémicycle, le député uninominal de Boké, Abdoulaye Sylla a réagi ce matin dans l’émission les «Grandes Gueules» de nos confrères de la Radio Espace. Le député se dit prêt à recevoir la plainte de Kassory Fofana.

« …J’attends que M. Kassory Fofana, en tant que citoyen porte plainte… » C’est ainsi que le député de Boké a répondu aux journalistes lorsqu’on lui a demandé sur la menace du Premier ministre suite à ses accusations hier à l’Assemblée Nationale.

Très remonté, le député Abdoulaye s’est tapé la poitrine en reprenant les mêmes propos : « Je suis un député. J’ai été élu par les populations de Boké. La SMB exploite anarchiquement la bauxite au détriment des populations… L’agriculture est menacée, la santé des populations est menacée… Je réitère ce que j’ai dit et j’attends…»

A-t-il des preuves de ce qu’il avance ? Pourquoi uniquement la SMB. Et les autres sociétés minières qui évoluent dans la zone ?

A cette série de questions, l’élu de Boké invite les journalistes à ouvrir le dossier de la SMB. Pour lui, c’est un dossier monté de toute pièce qui n’a pas tenu compte des aspirations des populations riveraines. Il est allé jusqu’à comparé la SMB à la CBG « Depuis 1973, la CBG exploite la Bauxite à Boké. On ne s’est jamais plaint. Certes on ne gagnait rien, mais au moins nous avions la santé ! Les dispositions avaient été prises ! Mais depuis que la SMB exploite la bauxite, c’est la catastrophe, l’anarchie », dira-t-il avant de préciser que bien qu’il soit l’élu de la zone, on ne lui a jamais permis de se rendre sur le site. « Quand j’ai essayé une fois d’y aller, je n’ai pas été reçu… D’ailleurs, lors de sa visite en tant ministre de l’Investissement Privé, Kassory avait dit aux responsables de la SMB de ne pas accepté une mission parlementaire sur leur site. C’était en présence du Préfet et du Gouverneur »

N’a-t-il jamais bénéficié d’un geste de la part des responsables de la SMB ? Il n’a aucun proche qui travaille dans la Société ?

« Jamais ! Ni un membre de ma famille ni un proche ne travaille à la SMB. Demandez ! Ils vous diront. Je suis un enseignant de profession», dira-t-il avant de conclure qu’il parle au nom de Boké. Il joue son rôle de député. Il persiste et signe que «Kassory Fofana est à la base de la destruction du couvert végétal à Boké.»