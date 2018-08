Tabaski 2018: MTN-Guinée récompense 20 de ses fidèles clients

A l’occasion de la fête de la Tabaski, prévue pour ce mardi 21 août, la société de téléphonie mobile, MTN-Guinée a décidé de récompenser ses meilleurs clients. Ainsi elle a procédé ce lundi 20 août à la remise de moutons à 20 clients sélectionnés parmi les meilleurs utilisateurs de ses services notamment les Forfaits Comme J’aime et Mobile Money. Un tirage fait à l’issue de la promo Tabaski lancée il y a quelques semaines et qu’elle a l’habitude d’organiser ses dernières années.

Lors de la remise qui a eu lieux à Cosa ce matin, Ahmed Kaba, du service marketing de MTN-Guinée, a indiqué que l’aventure continue et que le meilleur reste à venir chez MTN: « MTN-Guinée a décidé de récompenser ses meilleurs clients notamment dans les services Forfaits comme J’aime et Mobile Money. Les clients auxquels nous allons donner des récompenses aujourd’hui, ont participé à cette promo. Ils ont souscrit à ce forfait plusieurs fois. Nous avons choisi le Top. C’est-à-dire que ceux qui ont beaucoup plus consommé avec ces services. Ce sont eux que nous avons appelés pour les récompenser. Ils ont fait beaucoup de transactions Mobile Money. Que ce soit en dépôt, retrait, transfert d’argent ou en crédit, bref tout ce qu’on peut faire avec Mobile Money. Ils sont beaucoup plus actifs, ils ont fait beaucoup de chiffres avec Mobile Money. Raison pour laquelle avec la tabaski, nous avons décidé de les appeler pour les récompenser afin de les montrer que MTN tient toujours à eux. Ce n’est pas un tirage au sort. Ce sont les Top des consommateurs, le Top des utilisateurs que MTN a récompensé »

Poursuivant, il a précisé qu’au total, ils sont vingt clients qui ont été tirés du lot pour être récompensés.

« Nous avons décidé de récompenser vingt personnes. La semaine dernière, nous avons fait une remise à dix personnes à Enta dont neuf étaient à Conakry et un à l’intérieur du pays. C’est-à-dire à Kamsar. Aujourd’hui encore, il y a eu dix gagnants dont un à l’intérieur du pays, notamment à Mandiana auxquels nous avons remis les moutons pour tout le monde. Avec MTN, ce n’est pas quelque chose qui s’arrête. Elle continuera toujours à récompenser ses meilleurs clients. C’est quelque chose qui ne s’arrêtera pas. Nous avons toujours des surprises pour nos meilleurs clients. Aujourd’hui, c’est un mouton. Demain, ce sera autre chose. C’est pourquoi nous sommes toujours fidèles à notre slogan qui dit que le meilleur reste toujours à venir ».

De leurs côtés les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction à la société de téléphonie MTN qui a décidé de les récompenser. C’est le cas de Patie Diop qui n’a pas caché sa satisfaction: « je suis très contente d’être là avec MTN. A partir d’aujourd’hui, je suis avec MTN ».

Bérété Oumar, un autre gagnant dit ne pas être surpris de cette récompense. Car, selon lui, ce n’est pas une première qu’il reçoit des cadeaux de la part de MTN.

«Ce n’est pas la première fois que je gagne avec MTN. Je leur remercie. Ensuite, la fidélité n’a pas commencé aujourd’hui parce que ma première SIM, c’est areeba. Je sais aussi que le 664 222 est un numéro areeba. Je ne suis pas étonné ni surpris. Je remercie MTN et je les encourage aussi à redoubler d’efforts pour inciter les Guinéens à consommer MTN ».

Barry Ibrahima Sory, chauffeur de son état, dira que : « je n’avais pas confiance quand on m’a appelé, je ne pouvais pas croire. C’est ce matin, j’ai rappelé M. Kaba. Il m’a dit de venir jusqu’aux installations d’Areeba à la cantine. C’est comme ça je suis venu et on m’a remis un mouton. Je suis vraiment content merci à MTN-Guinée.»