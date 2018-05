Téléphonie: la société MTN Guinée se dote d’une nouvelle agence à Conakry

Dans le cadre de sa vision de se mettre à l’avant-garde de la fourniture du nouveau monde digital, la société de téléphonie mobile MTN-Guinée vient de s’offrir une nouvelle agence. L’édifice se situe au quartier Almamya, dans la commune de Kaloum, au centre-ville de Conakry.

Selon Moustapha Kaba, superviseur de la nouvelle agence, celle-ci offre tous les services offerts au niveau des autres agences MTN implantées à travers le pays. Notamment les transactions Mobile Money, les services de base tels que les réactivations, la vente des cartes SIM et cartes de recharge, les téléphones, les clés Internet et plusieurs autres services connexes.

Chez MTN Guinée, le client reste au cœur de la principale préoccupation de l’opérateur. Sur les raisons qui ont prévalu à l’ouverture de l’agence, Mariama Djello Diallo, Directrice clientèle de MTN Guinée soutient qu’il s’agit de mettre en place des espaces où l’abonné peut se sentir à l’aise, où il peut se sentir bien.

D’après la Directrice Clientèle de MTN, cette agence constituent des espaces où nous devons accueillir l’abonné, mettre à sa disposition des équipes prêtes à lui apporter de l’assistance en cas de besoin. C’est dans ce cadre donc que nous avons mis en place cette agence, justifie-t-elle l’ouverture de cette nouvelle agence à Kaloum.

Venu faire la réactivation de sa carte SIM, Alhassane Bangoura se dit marqué par la qualité de l’accueil dont il a bénéficié avant de saluer la diligence avec laquelle sa requête a été examinée et résolue. Puisque l’opération n’a pas excédé 5 minutes.

C’est l’agence qui était à l’entrée de son siège central que MTN-Guinée a délocalisé pour l’envoyer au côté ouest de l’immeuble qui l’abrite. Ici, l’accès est plus facile pour les clients et le cadre, plus agréable, avec des agents dynamiques loin de se refugier dans une posture de bureaucrates. Ils viennent vers le client, lui demandent en quoi ils peuvent lui être utiles et s’attèlent à lui rendre service.

Cette nouvelle agence vient s’ajouter à plusieurs dizaines d’autres que compte la société qui a libéralisé le secteur de la téléphonie mobile en 2016. Ceci, pour être plus prompte à répondre aux différentes sollicitations de ses milliers d’abonnés à travers la Guinée.